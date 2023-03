Champions League: Il programma completo degli ottavi di finale

La Champions League entra nel vivo con i primi verdetti e quattro partite di ritorno degli ottavi di finale in programma. Martedì 7 marzo, oltre al Benfica che dovrà difendere il due a zero dell’andata in trasferta contro il Bruges, ci sarà il Chelsea impegnato in casa contro il Borussia Dortmund. I blues sono in crisi di risultati e all’andata sono stati sconfitti in Germania per 1-0. Il requisito per passare è lo stesso delle altre, ovvero vincere con due gol di scarto. Una vittoria di misura porterebbe anche qui ai supplementari, mentre in caso di parità si andrebbe ai calci di rigore. Il Chelsea, dopo due sconfitte di fila in Premier, ha battuto il Leeds per 1-0, mentre il Borussia ha vinto il big match contro il Lipsia per 2-1.

Mercoledì toccherà al Milan di Stefano Pioli, che scenderà in campo per difendere l’1-0 di San Siro, gol di Brahim Diaz, contro il Tottenham. Tuttavia, il match non sarà facile poiché i rossoneri dovranno affrontare una squadra che arriva dalla sconfitta in campionato contro il Wolverhampton. Il Milan avrà bisogno di due risultati su tre per qualificarsi, mentre qualsiasi sconfitta con un gol di scarto porterà ai supplementari. Invece, una vittoria dei londinesi con due gol di scarto significherebbe l’eliminazione dei rossoneri.

Il big match di mercoledì 8 marzo vedrà il Bayern Monaco affrontare il Psg. I tedeschi sono in vantaggio grazie alla vittoria esterna per 0-1 a Parigi, ma Messi e compagni vorranno rimontare lo svantaggio e tentare l’impresa. Il Psg dovrà vincere con due gol di scarto per passare, mentre una vittoria di misura porterebbe ai supplementari. Invece, i tedeschi arrivano dal successo esterno in Bundesglia contro lo Stoccarda, mentre i parigini hanno vinto in casa contro il Nantes per 4-2.