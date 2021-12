Champions League: Il programma completo della 6° giornata

La fase a gironi della Champions League è giunta alla giornata decisiva e mette in palio gli ultimi cinque posti disponibili. Le nostre italiane sono tutte ancora virtualmente a caccia del passaggio del turno (con Juventus e Inter già certe, ma che disputeranno sfide cruciali per puntare al primo posto). La Juventus deve vincere in casa contro il Malmo e sperare in un passo falso del Chelsea, mentre l’Inter si gioca tutto in trasferta contro il Real Madrid: in caso di vittoria, i ragazzi di Simone Inzaghi si qualificherebbero come testa di serie.

Discorso molto più complicato per l’Atalanta in un girone in cui può succedere di tutto, ma con una certezza: battere il Villarreal in casa vuol dire conquistare l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Il Milan invece è nella posizione più complicata: vincere contro il Liverpool è un’impresa semi-impossibile, ma anche riuscirci potrebbe non essere sufficiente: tutto dipende dal risultato tra Porto e Atletico Madrid, in una serata che promette emozioni e spettacolo.

LE CURIOSITA’ DI GIORNATA

Se giocherà la sfida per il primo posto contro l’Inter, Luka Modrić diventerà il 43° giocatore a raggiungere le 100 presenze in Champions League. Per sapere quand’è stata l’ultima volta che il Barcellona non ha superato la fase a gironi, bisogna tornare al 2000/01, ma quest’anno il rischio eliminazione è più concreto che mai. In quella squadra c’era anche Xavi Hernández, che ai tempi aveva 20 anni. L’ultima volta che tutte e quattro le squadre di un girone di Champions League avevano la possibilità di arrivare ai quarti risale al 2009/10, quindi lo scenario del Gruppo G è decisamente raro.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 6° GIORNATA

Martedì 7 dicembre

Gruppo A: Paris – Club Brugge, Leipzig – Man. City

Gruppo B: Porto – Atlético de Madrid, Milan – Liverpool

Gruppo C: Dortmund – Beşiktaş, Ajax – Sporting CP

Gruppo D: Real Madrid – Inter, Shakhtar Donetsk – Sheriff

Mercoledì 8 dicembre

Gruppo E: Benfica – Dynamo Kyiv, Bayern – Barcelona

Gruppo F: Man. United – Young Boys, Atalanta – Villarreal

Gruppo G: Salzburg – Sevilla, Wolfsburg – LOSC

Gruppo H: Juventus – Malmö, Zenit – Chelsea