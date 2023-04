Inter show, Barella e Lukaku stendono il Benfica

Benfica-Inter 0-2

51′ N. Barella, 82′ (R) R. Lukaku

Dopo oltre un mese a secco e aver collezionato la bellezza di 10 sconfitte in campionato, in Coppa l’Inter ritrova se stessa e al Da Luz contro un Benfica orfana di Otamendi e Bah ne fa 2. Prestazione a dir poco perfetta della squadra di Inzaghi che oltre alla vittoria ritrova anche i gol. Con assenze da una parte e dall’altra entrambe le squadre avevano approcciato un buon primo tempo dove pur terminando a reti bianche non sono mancate di certo le occasioni. A rendersi per primo pericoloso è il Benfica ad un quarto d’ora dal fischio d’inizio con il tiro di Rafa Silva respinto con il braccio da Onana, il tutto a causa di un pasticcio in area di Dimarco. Dopo qualche minuto ci prova anche l’ex della partita Joao Mario su un errore ancora una volta del terzino nerazzurro ma fallisce. Dal 25′ in poi spazio invece per l’Inter che ci prova prima con un bolide di Acerbi andato di poco sopra la traversa, poi al 38′ con un cross al bacio di Barella un filino alto per Dzeko che non ci arriva e infine al 41′ con la combo Barella-Dimarco non sfruttata da Lautaro con la palla che attraversa tutta l’area di rigore.

Il secondo tempo l’Inter prende le misure ed esce fuori andando subito in vantaggio al 50′ con lo stacco vincente di Barella su un ottimo cross di Bastoni. Dopo 5 minuti però i nerazzurri vanno in bambola e rischiano di mandare a rotoli il vantaggio ma tra il salvataggio miracoloso di Dumfries nei pressi della linea di porta e il contatto tra Bastoni e Gonçalo Ramos giudicato regolare, l’Inter può tirare un sospiro di sollievo. Con il vantaggio di 1-0 e lo spavento preso, la squadra di Inzaghi però la vuole chiudere e tra un tiro di Mhikitaryan e due occasioni d’oro di Dumfries respinte prima dal portiere e poi dal difensore Morato, al 80′ contatto in area segnalato dal VAR con il braccio largo proprio di Joao Mario sul cross di Dumfries e rigore trasformato da Lukaku che dagli 11 metri è una sentenza, Vlachodimos indovina il lato ma il tiro del belga è perfetto.

Negli ultimi 10 minuti Gosens va ad un passo dal tris e il Benfica ad un secondo dallo scadere prova a riaprire il risultato ma Onana glielo nega. Allo Estadio Da Luz termina 2-0 per l’Inter, dopo il Porto in campionato per il Benfica arriva la seconda sconfitta di fila e la prima in stagione in Champions. Tra una settimana c’è il ritorno e pur con il rientro dello squalificato Otamenti nella retroguardia, per passare il turno al Benfica servirà un’impresa. Per il Biscione invece la strada è più spianata ma con un occhio sempre di riguardo.