Champions League: Juve di misura, la Dea sogna poi crolla. Ok Chelsea e Bayern

La Juve vince in trasferta a San Pietroburgo contro lo Zenit e oltre a volare prima in classifica a punteggio pieno, adesso la qualificazione è ad un passo. Dopo il cross di domenica sera che ha portato alla rete di Kean in campionato contro la Roma, De Sciglio si ripete nuovamente in Champions regalando di fatto un assist al bacio a Kulusevski il quale di testa la butta in rete al 86′. A Londra invece il Chelsea rifila il poker al Malmo ma perde a causa di infortunio due elementi fondamentali, Lukaku e Werner. Nonostante però il secondo posto nel girone a quota 6 e a +3 dallo Zenit terzo, i Blues temono per un lungo stop di quest’ultimi.

Niente da fare per l’Atalanta di Gasperini costretta a sottomersi alla supremazia di CR7. Dopo essersi trovata in vantaggio già alla mezz’ora del calcio d’inizio grazie ai gol di Pasalic e Demiral, nella seconda frazione di gara i bergamaschi non riescono a resistere e oltre ad essere raggiunti si fanno rimontare. Al 53′ è Rashford ad aprire la partita, poi Maguire al 75′ ad agguantare il risultato e per ultimo ci pensa ancora Cristiano Ronaldo (dopo il Villarreal) a 9 dalla fine più recupero a regalare ai Red Devils la seconda vittoria di fila in Champions League. United quindi primo a 6 punti.

Il Barcellona di Koeman dopo 3 gare interrompe la striscia di risultati negativi riuscendo così a vincere in casa propria contro la Dinamo Kiev guadagnando grazie alla rete del veterano Piqué i suoi primi 3 punti e salendo in terza posizione a -1 dal Benfica secondo. Benfica che d’altro canto non riesce a tenere botta ai tedeschi del Bayern Monaco. Se nel primo tempo la squadra portoghese riesce a resistere 0-0 tenendo la porta inviolata, negli ultimi 20 minuti del secondo ne prende 4. Prima con Sanè che sigla una doppietta, poi con l’autogol sfortunato di Everton e infine con il solito Lewandowski che non manca mai all’appello. Bavaresi che salgono al primo posto con punteggio pieno.

Nel gruppo G il Salisburgo batte 3-1 in casa il Wolfsburg e vola primo a quota 7. A segno Adeyemi al terzo minuto, pareggio degli avversari al 15′ con Nmecha e poi doppietta di Okafor al 65′ e 77′ che chiude la partita per gli austriaci. Dall’altro lato 0-0 tra Lilla e Siviglia che si dividono un punto ciascuno con i francesi che vanno terzi a quota 2 raggiungendo il Wolfsburg e gli spagnoli che salgono secondi con 3 punti.