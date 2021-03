Champions League: La Juve è fuori! Il Porto elimina i bianconeri

La Juve si gioca la stagione nel ritorno di Champions contro il Porto. I bianconeri obbligati a ribaltare il 2-1 dell’andata. Pirlo sceglie Bonucci al fianco di Demiral al centro della difesa, fuori Kulusevski dentro Morata. Parte fortissimo la Juve con Morata che di testa va ad un passo dal gol. Fenomenale intervento del portiere Marchesin che salva il risultato. Risponde il Porto, con la traversa colpita da Taremi. Al 17’ Demiral combina la frittata, stendendo Taremi in area. Per l’arbitro non ci sono dubbi ed assegna il calcio di rigore. Il penalty sembra generoso, ma non un chiaro errore, tale da poter indurre il VAR all’intervento. Sergio Oliveira è freddo dal dischetto, portando i Dragoes in vantaggio.

Strada in salita per la Juve che sembra accusare il colpo. Il Porto lascia il pallone agli uomini di Pirlo, ma rischia nulla in difesa e si va a riposo con il risultato di 1-0. Pirlo non cambia nulla e lascia gli stessi 11 della prima frazione anche nella ripresa. Nel secondo tempo sale in cattedra Federico Chiesa, vero Deus Ex Machina dei bianconeri da un po’ di tempo a questa parte. Al 50’ l’esterno della Nazionale è bravo a sfruttare una sponda di Ronaldo insaccando con un bel tiro a giro. Il pareggio cambia l’animo della Juve che sale di intensità. Taremi decide di dare una mano a Pirlo e con una follia si fa buttare fuori. Già ammonito, l’attaccante del Porto calcia un pallone a gioco fermo e viene espulso. Ne approfitta il solito Chiesa che prima sfiora il gol e poi, di testa, al minuto 63, firma il vantaggio bianconero.

Il 2-1 è sufficiente per portare la partita ai supplementari ma non per raggiungere la qualificazione. La Juve ci prova ma non riesce mai a trovare la zampata decisiva, quella con su scritto quarti di Champions. Nei minuti di recupero Cuadrado va ad un passo dalla rete, quando con un tiro a giro da fuori area, batte il portiere ma non la traversa. Non cambia il risultato e allora si va ai tempi supplementari. Bianconeri molto stanchi e poco pericolosi nel primo mini tempo. Il Porto va vicino al gol del vantaggio con Marega sciupone in area. La svolta di questi ottavi di Champions arriva al minuto 115. Sergio Oliveira conquista e calcia una punizione dai 25 metri, tirando forte e teso sotto la barriera, che inspiegabilmente si apre, permettendo al tiro di passare. Szczesny sbaglia sulla conclusione, non trattenendo il tiro e il Porto passa clamorosamente in vantaggio, in 10 uomini, a 4 minuti dalla fine. Il gol del 2-2 è una condanna per la Juve.

Ci provano con orgoglio i bianconeri che un minuto dopo segna il 3-2, con Rabiot di testa, dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Ultimi disperati assalti della Juve che non impensieriscono i portoghesi. Finisce 3-2 per la Juve, ma non basta. I campioni d’Italia escono dagli ottavi di Champions, contro un modestissimo avversario. 75 minuti in superiorità numerica non bastano a Pirlo per superare il Porto. Chiesa e Cuadrado i soli due salvi da questo naufragio. Non pervenuto Cristiano Ronaldo, trasformatosi per questa occasione in CR4, come il voto che merita in pagella. Nell’altra sfida di serata, il 2-2 tra Borussia Dortmund e Sevilla, permette la qualificazione ai tedeschi. Alla doppietta del solito Haaland risponde En-Nesyri. Il 2-3 dell’andata favorisce i gialloneri.