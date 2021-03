Champions League: Niente impresa, il Bayern elimina la Lazio. Chelsea avanti

Ultima serata degli ottavi di Champions League. La Lazio sfida il Bayern dopo il 4-1 della gara d’andata, a favore della formazione tedesca. L’impresa è impossibile e Inzaghi sembra tracciare la via, lasciando Immobile fuori, inserendo Muriqi al centro dell’attacco. Il Bayern schiera Hernandez al posto di Davies e si affida a Nubel tra i pali. La prima occasione è per la Lazio, con Correa che prova a sorprendere il portiere bavarese con un tiro a giro che finisce di poco fuori. Occasione anche per Milinkovic Savic al 15’, quando ben servito da Luis Alberto, colpisce di testa senza però riuscire a sorprendere Nubel. La Lazio gioca con orgoglio, per lasciare l’Europa a testa alta. Al 31’ però, una disattenzione di Muriqi, porta ad un rigore per il Bayern. L’attaccante stende Goretzka in area e l’arbitro concede la massima punizione. Dal dischetto Lewandowski non sbaglia e sigla l’1-0, spiazzando Reina. Il primo tempo si chiude senza altre emozioni.

La ripresa vede un cambio nella Lazio, con Lulic che prende il posto di Fares. Al 56’ brutte notizie per Inzaghi, che perde Lazzari per un infortunio alla mano. Al suo posto entra Parolo. I ritmi della seconda parte di gara sono bassissimi, da partitella del giovedì tra scapoli e ammogliati. Lewandowski colpisce un palo al 67’. Il legno è il preludio del raddoppio. Al 73’ Choupo-Moting, subentrato proprio al polacco, firma il 2-0, dopo una bella azione in velocità con Alaba. Al 82’ piccola gioia per Parolo, che si toglie la soddisfazione di segnare all’Allianz Arena. Dagli sviluppi di una punizione dalla trequarti, l’esperto centrocampista sorprende Nubel con un bel colpo di testa. La partita finisce qui. La Lazio esce contro un avversario troppo più forte. La Serie A certifica l’ennesimo fallimento europeo.

L’altra sfida vede di fronte Chelsea ed Atletico. Si parte dal 1-0 dell’andata in favore dei londinesi. La partita è divertente ed equilibrata. Sblocca il match Ziyech, dopo una micidiale ripartenza di Werner, che serve il marocchino al centro dell’area. L’ex Ajax non sbaglia e porta il Chelsea in vantaggio. L’Atletico prova a riaprire i giochi ma le occasioni migliori sono per la squadra di Tuchel, che va più volte vicina al raddoppio. Al minuto 83 Savic si fa buttare fuori, dopo una gomitata sul petto di Rudiger. A tempo scaduto, Emerson Palmieri arrotonda il risultato e sancisce il definitivo passaggio del turno del Chelsea.