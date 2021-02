Champions League: L’Atalanta resiste fino all’86, il Real vince 1-0

La Dea cerca l’impresa contro gli Dei di Madrid. Atalanta-Real non è però una partita scontata per i blancos. Gasperini conferma il tandem Muriel-Zapata in attacco, lasciando fuori Ilicic. Zidane deve far fronte a molte assenze e si affida ad Isco e Asensio per sostituire l’indisponibile Benzema. Parte forte l’Atalanta accettando gli 1 contro 1 senza timore, aggredendo il Real a tutto campo. Il Madrid palleggia bene ma i nerazzurri sono bravi ad annullarne l’efficacia. I primi 15 minuti sono contraddistinti da una forte intensità ma da poche reali occasioni. Al 17’ l’arbitro Stieler combina la frittata.

Il Real si disimpegna bene per la prima volta nel corso della partita e dopo un’azione tutta di prima, Mendy si trova lanciato in porta con il solo Freuler alle calcagna. Il centrocampista svizzero lo stende poco prima di entrare in area di rigore e per il fischietto tedesco non ci sono dubbi, rosso diretto per chiara occasione da gol. L’errore è gigante perché il terzino allarga la sua traiettoria allontanandosi da Gollini. Fallo corretto, ammonizione giusta ma l’espulsione è penalizzante e soprattutto inesistente. Viene da chiedersi, dati i ripetuti errori arbitrali nei confronti delle squadre italiane, se sia tutto frutto di incapacità o di poco “potere” europeo.

La partita prosegue e lo spartito di Gasperini è costretto a cambiare inesorabilmente. A dir la verità la prima occasione del match arriva proprio in favore dell’Atalanta. Zapata serve bene Gosens sulla corsa e gli permette di crossare per il collega Maehle per la più classica delle azioni nerazzurre, esterno per esterno. Il tiro però è poco preciso e l’azione si conclude con un nulla di fatto. Al 25’ prima occasione per il Real Madrid con Nacho bravo a liberarsi in area ma poco preciso. Piove sul bagnato al 30’, quando Zapata è costretto al cambio, togliendo un importante punto di riferimento alla Dea. Entra Pasalic e la partita si trasforma in un giro palla continuo del Real Madrid nella metà campo atalantina. Isco sfiora il gol al 37° minuto, ben chiuso dalla difesa.

Due minuti dopo Vinicius si divora letteralmente il gol. Dagli sviluppi di un corner il brasiliano si trova a tu per tu con Gollini ma si fa murare dal monumentale Pessina. Muriel prova il colpaccio al 41’, girandosi in mezzo a due avversari in area di rigore ma calciando male il pallone. Soffre l’Atalanta sul finale della prima frazione ma si va a riposo sullo 0-0. La ripresa è un assedio blancos ma la Dea regge l’urto grazie alla splendida prestazione del trio di difesa, specialmente di Romero, che annulla chiunque provi ad affacciarsi dalle sue parti. Al 56’ entra Ilicic per Muriel. Lo sloveno non entra mai in partita e costringe Gasperini a cambiarlo dopo soli 30 minuti.

Cambio nefasto però, perché subito dopo arriva il vantaggio di Mendy. Il Real batte corto un calcio d’angolo, trovando il terzino solo a limite dell’area. Il francese(mancino) carica il destro e toglie le ragnatele dall’incrocio di un incolpevole Gollini. Il fortino di un’eroica Atalanta dura 87’ e la partita si chiude 1-0 per gli spagnoli. Il ritorno non è scontato e la Dea potrà giocarsi la qualificazione in casa del Real. Il grave errore dell’arbitro grida vendetta. Non solo per la squadra di Gasperini ma per tutti gli amanti del calcio, privati di una grande partita per colpa di una decisione scellerata di Stieler.

L’altro match di serata vede il Manchester City corsaro contro il Moenchengladbach. Guardiola vince 2-0 grazie alle reti di Bernardo Silva e Gabriel Jesus. Da segnalare l’ennesima partita favolosa di Joao Cancelo, trasformato in todocampista da Pep e reso uno dei giocatori più decisivi nel panorama mondiale.