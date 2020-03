Champions League: L’Atletico Madrid elimina il Liverpool 2-3, il Psg rimonta il Dortmund

Gli ottavi di finale della Champions League continuano a riservare sorprese su sorprese. Dopo l’impresa realizzata da Atalanta e Lipsia di martedì, ieri c’è stata la caduta dei campioni d’Europa in carica ad opera del sempreverde Atleti del Cholo Simeone. La gara d’andata al Wanda era terminata con la vittoria colchonera per 1-0, il che obbligava i ragazzi di Klopp alla rimonta casalinga contro un avversario duro e ostico, sopratutto quando si trova a giocare nel suo terreno preferito: difendere il vantaggio acquisito e ripartire in contropiede. Ma Anfield è un luogo magico si sa, dove tutto può accadere. Basta ricordare ciò che accadde lo scorso anno nella semifinale di ritorno contro il Barça. I reds erano dunque fiduciosi di poter ribaltare senza eccessivi patemi d’animo il risultato sfavorevole.

Tanto più che il Liverpool di quest’anno è una vera schiacciasassi. Chiedere a chiunque in Premier per ottenere assicurazioni in merito, e al City di Pep in particolare. Nelle ultime settimane gli scatenati ragazzi di Klopp hanno tuttavia mostrato qualche segno di cedimento e stanchezza. Sconfitta in Premier contro il Watford, in FA Cup contro il Chelsea, vittoria in rimonta nell’ultima contro il Bournemouth. I colchoneros facevano affidamento anche su quello, oltre sull’alto grado di auto convincimento dei reds che a volte ti porta a sottovalutare avversario e alcuni segni di cedimento, per cercare di ripetere il colpaccio anche nella terra di Albione. La partita è stata memorabile. Come una finale anticipata giocata da due formazioni che si sono date battaglia sul terreno di gioco.

Liverpool a tutta forza dal primo minuto; l’Atletico con una resistenza atletica e una difesa epica. Oblak, sugli scudi, è stato fondamentale nel tenere in gara i suoi nei momenti di massima pressione dei padroni di casa. La partita è stata vinta dai rojiblancos ai supplementari con dei fulminei contropiede che hanno permesso a los del Cholo di ribaltare il risultato maturato a cavallo dei tempi regolamentari e supplementari. Dal 2-0 per i reds al 2-3 per l’Atleti nel giro di 16’. L’uomo della provvidenza ha il volto e le fattezze del classico personaggio inatteso. Marcos Llorente, oggetto misterioso della stagione rojiblanca, si è trasformato in super eroe e ha realizzato la doppietta che ha mandato i suoi compagni ai quarti. Il colpo di grazia, nel periodo di recupero, porta la firma di Morata. Nota stonata tra i padroni di casa il portiere Adrián, responsabile in ciascuna delle tre reti dei colchoneros. E’ curioso che Liverpool e Tottenham, finaliste della scorsa edizione di Champions, siano state entrambe prematuramente eliminate da meri outsiders.

Se da una parte abbiamo assistito a una partita epica, da cardiopalma, dall’altra è andata in scena una sfida da Valium. PSG-BVB è stata una gara giocata a ritmi estremamente bassi, compassati. In un Parc des Princes desolatamente vuoto per la pandemia del Coronavirus, come ufficialmente definita dall’OMS, le due formazioni hanno dato vita a una partita monotona e senza verve. I parigini dovevano recuperare il risultato che li vedeva soccombenti all’andata, quel 1-2 che li obbligava a vincere anche se solo di misura. Il Dortmund del ritorno si è dimostrato avversario ben diverso e più modesto di quello che ha ben figurato all’andata. Sarà stato per l’assenza del pubblico sugli spalti, ma la gara si è dipanata sin dall’inizio come fosse una stanca amichevole più che un ottavo di finale di Champions.

Per il Psg non è stato difficile, dunque, sbarazzarsi dell’avversario. La partita si è decisa nei primi 45’. Neymar ha aperto la sfida con una rete di testa in tuffo sugli sviluppi di un corner; Bernat ha raddoppiato sul finale di tempo con un colpo di punta sotto porta. Sul finale di gara c’è il tempo per annotare l’espulsione di Emre Can per un alterco con Neymar (ammonito) causato da un fallo commesso sul brasiliano. Quella è stata la scintilla che ha provocato l’unico momento emozionante della gara, un parapiglia generale tra giocatori (e membri dello staff) di ambo le formazioni. Il Paris St Germain accede così, per la prima volta nella gestione qatariota del club, ai quarti di finale della Champions.