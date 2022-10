Champions League: L’Inter distrugge il Plzen e vola agli ottavi. Barça fuori

Dopo una falsa partenza in campionato, essere capitata in un girone di ferro in Champions e aver perso la prima partita stagionale, l’Inter sembrava ormai persa. Le brutte prestazioni con conseguiti risultati negativi davano i nerazzurri per spacciati fino a quando nel momento più buio dove erano chiamati a una reazione immediata è arrivata la vittoria casalinga contro il Barcellona. Da lì non si sono più fermati dando il via ad una serie di risultati utili consecutivi con annesso passaggio agli ottavi di finale con anche un turno d’anticipo.

A questa serata di festa per i tifosi nerazzurri partecipa anche Romelu Lukaku tornato in campo e al gol dopo ben 2 mesi di assenza. Alla rete del belga si uniscono il gol di Mkhitaryan e la doppietta di Dzeko per un risultato finale di 4-0.

Sprofonda il Barcellona per il secondo anno consecutivo e dopo oltre 150 mln di mercato spesi quest’estate. Solo un’illusione la vittoria iniziale per 5-1 a Settembre sui cechi, da lì in poi la squadra di Xavi ha ottenuto 3 sconfitte e 1 pareggio. Per i blaugrana resta solo l’Europa League ancora una volta dopo l’anno scorso. Non sono bastati i giocatori acquistati in estate per risollevare questo Barcellona orfano di Messi. La vera domanda ora è, dopo il tanto desiderato trasferimento al Barcellona di Lewandowski vedendo questo Bayern al comando del girone a punteggio pieno gli sarà venuto qualche rimpianto?