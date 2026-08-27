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ISTANBUL, TURKEY - MARCH 06: Alexander Djiku of Fenerbahce celebrates scoring his team's first goal with teammates during the UEFA Europa League 2024/25 Round of 16 First Leg match between Fenerbahce SK and Rangers FC at Ulker Sukru Saracoglu Stadium on March 06, 2025 in Istanbul, Turkey. (Photo by Ahmad Mora - UEFA/UEFA via Getty Images)
Champions League

Champions League: Lione fuori ai playoff! Festa Fenerbahce e Viking

Ago 27, 20261 Lettura

La Champions League 2026/27 completa il suo mosaico: sono ufficialmente definite le 36 squadre della League Phase. Le ultime gare di ritorno dei playoff regalano verdetti pesanti, a cominciare dalla clamorosa eliminazione del Lione, sconfitto in casa dal Fenerbahce dopo il pareggio dell’andata in Turchia. Festa anche per Viking, AEK Atene e Slovan Bratislava, che conquistano gli ultimi pass per la massima competizione europea.

Fenerbahce, impresa a Lione

La sorpresa più grande arriva dalla Francia. Dopo l’equilibrio dell’andata, il Fenerbahce colpisce due volte nel primo tempo con Muriqi e Brown, mettendo il Lione con le spalle al muro. Nella ripresa Malick Fofana riaccende le speranze dell’OL con una splendida rete, ma la rimonta non si completa. Openda e Boudache trovano anche la via del gol, ma entrambe le marcature vengono annullate.

Il risultato spalanca così al Fenerbahce le porte della Champions League dopo 18 anni: l’ultima partecipazione risaliva alla stagione 2008/09. Il finale è però ad alta tensione, con un principio di rissa nato dopo alcuni gesti di Guendouzi verso pubblico e giocatori del Lione, accompagnati da riferimenti al Marsiglia, storico rivale dell’OL.

Viking nella storia, avanti AEK e Slovan

Serata indimenticabile anche per il Viking, capace di ribaltare la Dinamo Zagabria e imporsi 3-1. I norvegesi centrano così una qualificazione storica alla fase principale della Champions nell’era successiva al cambio di denominazione della competizione. L’ultima apparizione nella vecchia Coppa dei Campioni risaliva al 1992/93, quando il cammino si interruppe contro il Barcellona.

Nessun problema invece per l’AEK Atene, trascinato anche dal gol dell’ex Milan Luka Jovic. Servono invece i supplementari per decidere la sfida tra Celje e Slovan Bratislava, con la formazione slovacca capace di conquistare l’ultimo pass al termine di una battaglia. Il quadro della League Phase di Champions League 2026/27 è così definitivamente completo.

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