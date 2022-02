Champions League: Parejo risponde a Vlahovic, Villarreal-Juve è 1-1

Villarreal-Juventus 1-1

1′ D. Vlahovic (J), 66′ D. Parejo (V)

La Juventus parte forte e a 32 secondi dal fischio d’inizio ci pensa subito Vlahovic a portare in vantaggio i bianconeri con il primo pallone toccato sul grande lancio di Danilo. Come nella prima partita in campionato con la Vecchia Signora anche in Champions esordio col botto per l’attaccante serbo. Dopo il vantaggio però la Juventus di Massimiliano Allegri si abbassa un po’ e oltre a qualche ripartenza rischia qualcosa. Prima al 12′ con Lo Celso che però non ne approfitta, poi dopo 4 minuti col tacco di Danjuma con deviazione successiva di Danilo dove però Szczesny riesce a intervenire in due tempi e infine al 38′ dove De Ligt respinge su Lo Celso.

Il primo tempo si conclude quindi con l’1-0 in favore della squadra ospite che dopo il gol ha tenuto botta ai padroni in casa. Stessa cosa non si può dire però del secondo dove al 66′ Parejo approfitta della grave disattenzione difensiva di Rabiot e infilatosi nello spazio segna e ristabilisce la parità. Nell’ultima mezz’ora entrambe le squadre hanno provato a vincerla ma l’occasione migliore ce l’hanno avuta i bianconeri ancora con Vlahovic dove però stavolta hanno trovato davanti il portiere 29enne argentino che con un intervento a mano aperta ha tenuto vivo il risultato di 1-1.

Pareggio quindi che può considerarsi giusto per la partita disputata da entrambi i club ma che con le nuove regole si azzera tutto e al ritorno per passare il turno servirà solo vincere. Appuntamento fissato alla gara di ritorno degli ottavi di finale UCL di Mercoledì 16 Marzo ore 21 dove in casa dei bianconeri si prospettano fuochi e fiamme.