Champions League: Real corsaro contro i Reds. Foden salva Guardiola

Torna la Champions che entra nel vivo con i quarti di finale. Le prime due sfide vedono di fronte Real Madrid e Liverpool in Spagna mentre il City sfida a Manchester il Borussia Dortmund. La prima è un remake della finale del 2018, l’ultima vinta dai madrileni, trascinati da Bale nella famosa notte del contatto tra Sergio Ramos e Salah. Il capitano dei blancos è out per il match, alla sua assenza va aggiunta quella di Varane, risultato positivo al test del Coronavirus. Difesa da rivoluzionare per Zidane che si affida a Militao e Nacho. Klopp sceglie Jota e lascia in panchina Firmino. Partita vinta dalla tattica nei primi minuti con le due formazioni che si studiano a vicenda. I primi 25 minuti non offrono spunti interessanti se non un colpo di testa di Vinicius di poco a lato. L’equilibrio si rompe al 26’, quando proprio l’esterno brasiliano, ben servito da un lancio millimetrico di Kroos, sfugge alla marcatura della difesa del Liverpool e supera Alisson per il gol del 1-0 Real.

La squadra di Kloop subisce il colpo e fatica a reagire. Al 37’ Alexander-Arnold combina la frittata e regala il raddoppio ad Asensio. Il terzino inglese, con uno sciagurato retropassaggio di testa, serve l’avversario che tutto solo batte Alisson. Pochi istanti prima dell’intervallo, un altro errore della difesa dei Reds, rischia di regalare il tris al Real, ma Asensio spedisce fuori a tu per tu contro Alisson. Piglio diverso nella ripresa per il Liverpool che prova a riaprire i giochi. Il forcing iniziale produce il gol che da speranze agli inglesi. Diogo Jota va via al centro del campo e arrivato in area di rigore calcia male. La palla arriva in modo fortuito a Salah che da pochi passi non sbaglia e segna il 2-1. Ci crede il Liverpool che accelera e prova a pareggiare il match. Prima Jota e poi Mané sfiorano il pari. Nel momento di massima pressione della squadra di Klopp, l’ennesima dormita della difesa regala il tris ai blancos con lo scatenato Vinicius, bravo a battere Alisson. Il colpo è duro per il Liverpool che non riesce a reagire e permette al Real di controllare il risultato fino al fischio finale. Finisce 3-1 per il Madrid, proprio come la notte di Kiev nella finale del 2018.

L’altra sfida di serata vede di fronte il Manchester City e il Borussia Dortmund. Guardiola per sfatare il tabù dei quarti di finale, Haaland per lanciare definitivamente l’assalto al trono del calcio mondiale. Nonostante la differenza di valori in campo, i gialloneri partono bene e mettono in difficoltà gli uomini di Pep. Bellingham mette in difficoltà il City, svariando per tutto il campo e deliziando con giocate di alta classe. Con il Manchester però non si scherza e al primo errore della partita del Dortmund, arriva la zampata dell’1-0. Emre Can perde un brutto pallone in mezzo al campo e permette la ripartenza fulminea del City, che in 4 passaggi va in gol alla prima occasione della partita. Firma il vantaggio De Bruyne. Al 30’ l’arbitro concede un penalty ai padroni di casa ma il Var, saggiamente, gli fa cambiare idea. Il direttore di gara combina un pasticcio al 35’ quando il portiere Ederson si fa anticipare dallo scatenato Bellingham e regala il pareggio agli ospiti. L’arbitro però ritiene l’intervento del giovane inglese irregolare e annulla la rete.

L’impressione è che la scelta sia sbagliata e che il contatto fosse si falloso ma da parte del portiere del City. Si va a riposo con il risultato di 1-0. Inizia la ripresa e si fa vivo Haaland che vince il duello con Ruben Dias e si ritrova a tu per tu con Ederson. L’attaccante però si fa ipnotizzare, sprecando l’occasione più ghiotta della sua partita. Dopo lo spavento il City riprende il controllo della partita e ne diventa padrone, sfiorando a più riprese il gol del KO. Al minuto 85 succede l’impensabile con il clamoroso pareggio del Borussia. Bellingham, sempre lui, danza sulla palla e serve Haaland. Il fenomeno norvegese trova l’imbucata per Reus, che solo contro Ederson, non sbaglia e pareggia i conti. Quando i giochi sembravano chiusi, Phil Foden salva Guardiola da un pareggio beffardo. De Bruyne serve con un assist meraviglioso Gundogan, che in area di rigore invece di calciare, offre un cioccolatino a Foden. Il prediletto di Pep solo in area non sbaglia e regala la vittoria ai suoi. Finisce 2-1, risultato che tiene vive le speranze di qualificazione dei tedeschi.