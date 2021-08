Champions League: Shakthar, Salisburgo e Sheriff vedono i gironi

Oggi si sono giocate 3 delle 6 partite dei playoff della coppa dei campioni, domani scenderà in campo il resto. Lo Sheriff dopo il tris rifilato alla Dinamo Zagabria continua il sogno europeo. Nonostante però le tre reti messe a segno da Traoré e Kolovos, i ragazzi di Vernydub non hanno avuto vita facile. Se però il possesso palla non ha giocato a loro favore (38%) lo stesso non si può dire dei tiri totali e in porta. Infatti su ben 19 tiri, 4 dei quali in porta, 3 sono andati a segno, una precisione non indifferente.

Per quanto riguarda invece la partita disputatosi tra il Monaco e lo Shakhtar Donetsk, chi ha avuto la meglio è stata la squadra di De Zerbi. L’ex allenatore del Sassuolo oltre ad avere incominciato il campionato con il piede giusto mancando solo una vittoria su 4 gare, nei preliminari di Champions sta seminando il panico vincendo contro tutti e tutti per poter centrare l’obiettivo di esserci il giorno dei sorteggi del 26 Agosto. Al 19esimo ci ha pensato il centrocampista brasiliano Pedrinho a portare in vantaggio il club Ucraino. Per il Monaco invece le ultime speranze sono aggrappate alla gara di ritorno della prossima settimana. Con solo l’1-0 tutto resta ancora aperto.

Infine, l’ultima partita di oggi quella giocatosi tra Salisburgo e Brondby ha visto trionfare gli Austriaci per 2-1, solo un’illusione la rete al quarto minuto di Uhre che ha portato in vantaggio per ben 56 minuti i Danesi. Quella tra queste due squadre è stata una gara totalmente a senso unico. Il risultato inganna parecchio, infatti se diamo uno sguardo alle statistiche possiamo notare come esse siano tutte completamente a favore del Salisburgo. I soli numeri dei tiri già fanno paura 29 totali contro i 2 degli avversari, eppure nonostante questo il gol vittoria è stato segnato al 90esimo da Aaronson. Nel calcio tutto è possibile, quindi paradossalmente oltre a restare aperta questa partita gli scenari potranno rivelarsi sorprendenti.