Champions League

Champions League: Sorteggio, le possibili avversarie per le italiane

Oggi a Monte Carlo il sorteggio della League Phase di Champions League: addio ai gironi tradizionali, dentro una classifica unica e otto gare secche

Ago 28, 20251 Lettura
NYON, SWITZERLAND - JUNE 17: xxx during the of the UEFA Champions League 2025/26 First Qualifying Round Draw at the UEFA Headquarters, The House of the European Football, on June 17, 2025 in Nyon, Switzerland (Photo by Kristian Skeie - UEFA)

Giovedì 28 agosto alle ore 18:00 a Monte Carlo si terrà il sorteggio della League Phase di Champions League 2025/26. Con il nuovo formato UEFA introdotto nel 2024, le competizioni europee abbandonano definitivamente i gironi da quattro squadre e le classiche sfide di andata e ritorno contro lo stesso avversario. Nel nuovo format, ogni squadra sarà inserita in una classifica unica e affronterà otto avversarie diverse, selezionate da quattro fasce distinte (due squadre per fascia). Le partite saranno equamente distribuite tra casa e trasferta: quattro match sul campo amico, quattro in trasferta. L’inizio ufficiale della stagione europea è fissato per martedì 16 settembre, con un calendario che si preannuncia intenso ed equilibrato.

Champions League: tutte le insidie per le italiane

Le quattro squadre italiane qualificate alla Champions League 2025/26 si presentano con ambizioni e scenari diversi. L’Inter parte dalla prima fascia e affronterà avversari delle tre rimanenti, Juventus e Atalanta si trovano in seconda fascia mentre il Napoli è invece in terza fascia, con un sorteggio potenzialmente molto complesso. Con l’obbligo di affrontare due squadre per ciascuna fascia, il rischio di scontri con top club europei è concreto.

Fasce UEFA: ecco chi può incrociare le italiane

Prima fascia

Include i colossi d’Europa, tra cui: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcellona.

Seconda fascia 

Avversari di alto livello come: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Villarreal, Eintracht Francoforte, Club Brugge e Benfica.

Terza fascia

Un gruppo tutt’altro che semplice, con club come: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Sporting Lisbona, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt e Marsiglia.

Quarta fascia 

Occhio alle sorprese: Copenaghen, Monaco, Qarabag, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos e Kairat Almaty.

Con il format rinnovato, ogni turno diventa decisivo. La fase a classifica unica impone consistenza e continuità fin dal primo match. Anche per le italiane, ogni punto potrà fare la differenza nel determinare l’accesso alle fasi a eliminazione diretta.

Quando si giocano le partite di Champions League di questa stagione?

Fase campionato
Giornata 1: 16–18 settembre 2025
Giornata 2: 30 settembre – 1 ottobre 2025
Giornata 3: 21/22 ottobre 2025
Giornata 4: 4/5 novembre 2025
Giornata 5: 25/26 novembre 2025
Giornata 6: 9/10 dicembre 2025
Giornata 7: 20/21 gennaio 2026
Giornata 8: 28 gennaio 2026

Fase ad eliminazione diretta
Spareggi per la fase ad eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026
Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)

