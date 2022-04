Champions League: Spettacolo all’Etihad, il City vince 4-3 contro il Real

Manchester City-Real Madrid 4-3

2′ K. De Bruyne (M), 11′ G. Jesus (M), 33′, 82′(R) K. Benzema (R), 53′ P. Foden (M), 55′ V. Junior (R), 74′ B. Silva (M)

All’Etihad Stadium è andata in scena una se non la più bella semifinale nella storia della Champions League. Con ben 7 gol in una sola partita, City e Real se ne sono dati di santa ragione. Il Manchester City di Guardiola è partito subito forte e al secondo minuto era già avanti per 1-0 con l’inserimento perfetto di De Bruyne che di testa non ha lasciato scampo a Courtois. Molto passivi gli uomini di Ancelotti che si sono fatti prima sorprendere dall’uomo assist Mahrez permettendogli di crossare tranquillamente e poi dall’uomo del gol completamente dimenticato dalla difesa. I Citizens vedendo gli avversari in serie difficoltà insistono e trovano subito la seconda rete dopo soli 9 minuti con Gabriel Jesus complice l’erroraccio difensivo di Alaba che litiga con il pallone.

Al 28′ i padroni di casa non ne hanno ancora abbastanza e provano a chiudere i conti già al primo tempo ma sprecano tanto e il Real ne approfitta riaprendo la gara con il sinistro al volo di Benzema che non manca mai all’appello grazie anche e soprattutto alla palla recuperata dal pallone d’oro 2018 Luka Modric. Primo tempo quindi che si chiude con il risultato un pò bugiardo di 2-1 viste le innumerovoli occasioni avute ma non finalizzate dagli inglesi.

Il secondo tempo continua a regalare spettacolo e trova ancora il City insistente e disperato a segnare il terzo gol che si divora prima al 47′ con Mahrez e Foden ma che poi finalmente trova al 52′ con la testata vincente proprio di quest’ultimo su assist di Fernandinho. Il brasiliano però pasticcia dopo 5 minuti e si fa sorprendere da Vinicius che si fa tutto il campo per segnare il gol del raddoppio. Al 74′ l’arbitro non fischia fallo su Zincenko, lascia proseguire e con il Real immobile Bernardo Silva ne approfitta segnando il gol del 4-2 con un fantastico mancino sotto l’incrocio dei pali. Dopo 6 minuti Laporte però commette una sciocchezza in area di rigore saltando in maniera scomposta, tocca la palla con il braccio e Benzema col cucchiaio trasforma il rigore rispondendo ancora al City.

Con il risultato però di 4-3 tutto è ancora aperto nonostante il piccolo vantaggio del City che al Bernabeu può permettersi anche di pareggiare la partita per passare in finale. Visti però i precedenti con le due rimonte del Real contro PSG e Chelsea, il Manchester non avrà vita facile, a Madrid tra una settimana sarà guerra.