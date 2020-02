Champions League: Tousart gela la Juve, primo round al Lione. De Bruyne rimonta il Real

Il mercoledì degli ottavi di Champions ha riservato una gran bella partita e una sorpresa. Il match clou della giornata era certamente Real Madrid – Manchester City. Al Bernabeu il City di Guardiola mata los blancos con una conduzione di gara eccelsa. Partita dominata dagli inglesi, anche se ad un certo punto stava per sorridere ai madridisti. Il risultato finale di 2-1 a favore dei citizens mette una seria ipoteca sulla qualificazione. Guardiola, con una tradizione positiva al Bernabeu, tornava a Chamartin dopo i trionfi in blaugrana. Uno stadio speciale per un catalano, barcelonista e indipendentista come Pep. Il City ha avuto le migliori occasioni da rete, ha sfiorato il goal più volte, tra cui un salvataggio sulla linea, ma è stato il Madrid a passare. Doppio errore difensivo, Vinicius per Isco che mette in rete battendo il portiere di Guardiola in uscita bassa.

Il City, immeritatamente in svantaggio, si è buttato in avanti, giungendo al pari con Gabriel Jesus, che di testa, ha anticipato Ramos battendo Courtois. Il pari ha colpito il Madrid. Il City ne ha approfittato andando a colpire nuovamente i padroni di casa. Questa volta è stato De Bryne a marcare grazie a un rigore concesso da Orsato per un fallo di Carvajal su Sterling. Uno dei taboo dei Citizens, il calcio di rigore, questa volta è stato scacciato. Nei minuti finali i blancos hanno perso le distanze e si sono fatti trovare scoperti in difesa per un errore di Casemiro a metà campo. Ramos ha atterrato Jesus un attimo prima che entrasse solo in area di rigore. Fallo, punizione dal limite e rosso per il 4 del Madrid. La sconfitta casalinga per 2-1 del Real Madrid complica enormemente il compito di Zidane, uscito sconfitto dal confronto diretto con il suo opponent.

A Lione, invece, OL e Juventus giocavano una sfida che in molti davano come già vinta dai torinesi. Il calcio si sa, spesso ama divertirsi rovesciando i pronostici. Il Lione ha fatto una prima parte di gara da dominatore, schiacciando la Juventus nella propria trequarti difensiva. Il goal alla mezzora è di Tousart. La Juventus, sotto ritmo, ha sofferto la maggiore velocità e allegria calcistica dell’OL. La ripresa è cambiata grazie ad un aumento dell’intensità da parte bianconera. I francesi, al contempo, hanno pagato il dispendio energetico profuso nella prima parte di gara. Nonostante la Juventus abbia tenuto maggiormente il pallino del gioco non ha creato seri pericoli alla porta difesa da Lopes. Ronaldo non si è praticamente mai visto come i suoi compagni di reparto. Al ritorno, a Torino, gli uomini di Sarri dovranno giocare con ben alta velocità e intensità per mettere all’angolo l’avversario e ribaltare il risultato.