Champions League: Troppo Bayern per la Lazio, i tedeschi vincono 4-1

La Lazio affronta il Bayern Monaco in una sfida alla Davide contro Golia nella partita valevole per gli Ottavi di Champions League. Inzaghi sceglie Musacchio in difesa, preferendo l’argentino a Hoedt. I campioni d’Europa e del mondo, in emergenza causa Covid-19, schierano il giovane Musiala sulla trequarti. Tremano le gambe dei giocatori di Inzaghi, che partono con il freno a mano tirato. Al 9° minuto Musacchio combina un pasticcio, sbagliando un facile disimpegno, servendo palla direttamente a Lewandowski a tu per tu con Reina. Il polacco supera agevolmente il portiere e insacca per il vantaggio Bayern. Il colpo è di quelli pesanti ma la Lazio prova a reagire.

Al 18° grave errore dell’arbitro Grienfeeld che non concede un rigore nettissimo ai biancocelesti per un fallo di Boateng su Milinkovic Savic. Il VAR inspiegabilmente non interviene e il gioco prosegue. Il match di Immobile e compagni si complica ulteriormente al 24° minuto quando proprio il baby Musiala firma il raddoppio, con un bel tiro dal limite dell’area. Il classe 2003 diventa con questa rete il secondo marcatore più giovane della storia della competizione, dietro al solo Bojan Krkic. Inzaghi toglie Musacchio al 30’, mai in partita dopo la papera difensiva sul primo gol. Entra capitan Lulic e Marusic viene spostato nella linea a 3 di difesa. Lewandowski si divora il 3-0 al 36° “ciabattando” un tiro da ottima posizione. Immobile al 40° sfiora il gol, quando ben servito da Lulic, centra Alaba da ottima posizione.

Entra in scena una delle vecchie leggi del calcio due minuti dopo, quella che recita “gol mancato gol subito”. Dopo soli due minuti, infatti, Patric sbaglia un semplice disimpegno e lancia Coman in contropiede. Il francese arriva senza disturbo in area ma si fa murare da Acerbi. Sulla ribattuta del difensore il più lesto è Sané che firma il 3-0. Il primo tempo finisce con il vantaggio netto del Bayern e tanti rammarichi da parte della Lazio che ha letteralmente regalato la partita (e probabilmente la qualificazione) ai bavaresi, con errori grossolani, inaccettabili a questi livelli.

Il secondo tempo si apre con il tentativo dei biancocelesti di rendere meno pesante il passivo ma, un autogol di Acerbi regala il poker alla squadra di Flick. Sané scherza con Patric in campo aperto e nel tentativo di servire un compagno al centro, trova la sfortunata deviazione del difensore della nazionale per lo 0-4. L’orgoglio di certo non manca alla squadra di Inzaghi che nonostante le avversità reagisce di nuovo, trovando questa volta il gol. Luis Alberto supera due avversari e serve in profondità Correa che liberatosi in area, supera Neuer per la rete della bandiera. Biancocelesti propositivi, immobile e lo stesso Correa vanno vicini al secondo gol laziale.

Il Bayern sfiora la manita con una punizione di Alaba che esce di poco. Reina miracoloso al 80’ su Lewandowski. La Lazio non ne ha più e il Bayern palleggia agevolmente chiudendo la partita con il possesso del pallone. Finisce 1-4. Troppo Bayern per la Lazio che, nonostante il risultato, esce dalla sfida con orgoglio e un pizzico di rammarico. La differenza tra le due squadre è stata netta ma gli errori individuali hanno condizionato di molto il match. Nell’altra sfida di serata, il Chelsea batte l’Atletico di Simeone grazie ad un capolavoro di Giroud che, in rovesciata, batte il mostruoso portiere Oblak e ipoteca il passaggio del turno per i londinesi, grazie alla rete in trasferta