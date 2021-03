Champions League: Troppo Real per l’Atalanta, è fuori! City no problem

Notte da grandi per l’Atalanta, che sfida il Real Madrid, per conquistare l’accesso ai quarti di Champions, per il secondo anno consecutivo. Gasperini lascia fuori Ilicic e Zapata, affidandosi a Malinovskyi e Pasalic dietro Muriel. Zidane recupera Sergio Ramos e sceglie Kroos come sostituto di Casemiro, out per squalifica. Partono forte i nerazzurri che vanno vicini al gol con Gosens, bravo a liberarsi in area, la conclusione però è troppo debole. Il Real fa tanto possesso palla per evitare di alzare i ritmi del match, campo preferito della squadra del Gasp. La partita è bloccata, con le due squadre che fanno fatica a mettere in difficoltà le difese avversarie.

La sensazione è che per Zidane sia una scelta voluta, data anche la disposizione in campo del Madrid, con un’inedita difesa a 3. La prima occasione del Madrid arriva al 27’, quando Vinicius viene liberato in area da Benzema. Djimsiti si oppone al destro del brasiliano ed evita il vantaggio dei padroni di casa. La svolta della partita arriva al 34’. Sportiello sbaglia un facile rinvio e regala palla a Modric. Il pallone d’oro croato serve Benzema al centro. Il francese non sbaglia e firma l’1-0. Il colpo per la Dea è durissimo e i nerazzurri faticano a reagire. Sergio Ramos e Varane tengono bene a bada Muriel e gli esterni, vero punto di forza dell’Atalanta, non riescono ad incidere. Il primo tempo si chiude con il Real in vantaggio.

La ripresa si apre con il cambio di Gasperini in attacco, Zapata prende il posto di Pasalic. La sostituzione non porta gli effetti sperati e il palleggio del Real continua a mettere l’Atalanta in difficoltà. Al 52’ super occasione per Vinicius. Il brasiliano parte da centrocampo superando mezza difesa nerazzurra, arrivato a limite dell’area prova a piazzare con il destro ma il pallone esce di poco. Al 57’ entra Ilicic. Lo sloveno incide subito sulla partita, ma dal lato sbagliato. Con un brutto retropassaggio apre l’autostrada per lo scatenato Vinicius, che si ritrova a tu per tu contro Toloi. Il difensore non riesce a fermarlo e lo stende. L’arbitro assegna il calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Sergio Ramos. Il capitano del Real incrocia con il destro, Sportiello intuisce ma non para e si va sul 2-0. La partita si chiude praticamente qui, con la qualificazione ormai guadagnata da Zidane.

L’Atalanta prova con orgoglio a riaprire i giochi e va vicina al 2-1 con Zapata. Il colombiano viene servito in area da Malinovskyi ma sbaglia la conclusione. Al 83’ Muriel regala una flebile fiamma di speranze alla Dea, con una magistrale punizione, che batte Courtois. L’illusione dura 100 secondi, perché Asensio chiude la partita sul 3-1, battendo Sportiello. Finisce così la partita. Real Madrid troppo esperto per l’Atalanta. Gasperini può comunque essere soddisfatto di questa Champions, altro mattoncino nella crescita della sua squadra. La Serie A invece, è ad una rimonta impossibile della Lazio a Monaco, dall’ennesimo fallimento europeo, con 0 squadre qualificate ai quarti di finale della massima competizione per club.

L’altro ottavo di finale regala la qualificazione al City di Pep Guardiola, che si impone 2-0 contro il Moenchengladbach. De Bruyne e Gundogan i goleador della serata