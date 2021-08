Champions League: Young Boys, Malmo e Benfica volano ai gironi

Ferencvaros-Young Boys è stata la partita più avvincente della serata. Quella disputatosi da entrambi i club è stata una gara a suon di goal dove gli svizzeri come all’andata hanno battuto gli ungheresi per 3-2. Al quarto minuto è la squadra ospite ad andare in vantaggio con C. Zesiger, al 18′ e al 27′ arriva prima la risposta e poi la rimonta degli avversari con H. Wingo e R. Mmaee, al 56′ gli uomini di Wagner agguantano il risultato con C. Fassnacht e dopo l’espulsione del difensore del Ferencvaros e il rigore sbagliato di T.J. Siebatcheu, essi chiudono i conti definitivamente al 93′ con Mambimbi.

L’ultima partecipazione dello Young Boys in Champions risale alla stagione 18/19 dove arrivò ultimo con soli 4 punti guadagnati, adesso dopo 3 anni di assenza per gli svizzeri si aprono le porte della massima competizione europea.

Dopo il risultato della settimana scorsa (2-0 per gli svedesi) al Ludogorets non è bastata la vittoria per 2-1; è il Malmo a qualificarsi grazie alla rete in trasferta segnata al 42′ da V.Birmancevic. Inutili i goal segnati da A. Nedyalkov al 10′ e P. Sotiriou al 60′. La squadra di Tomasson ritorna in Champions dopo 6 anni.

Psv-Benfica è l’unica gara terminata a reti inviolate. Gli olandesi pur giocando in casa e con un uomo in più dalla prima mezz’ora in poi, non sono riusciti a ribaltare il risultato. Tra i 21 tiri totali di cui 8 centrando la porta, il 73% del possesso palla, i 653 passaggi e i 6 calci d’angolo, il PSV ha dimostrato di averci provato fino all’ultimo ma questo purtroppo per loro non è bastato. I portoghesi hanno resistito per tutti i 90 minuti difendendo il 2-1 dell’andata e alla fine hanno avuto la meglio. Dopo due anni il Benfica torna nell’Europa che conta.