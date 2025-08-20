Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Che sorprese nei preliminari! colpi esterni di Pafos, Bruges e Qarabag

La squadra cipriota sbanca Belgrado, Bruges corsaro a Glasgow, Qarabag vince in rimonta in Ungheria. Attesa per il big match Fenerbahce-Benfica

Ago 20, 20251 Lettura
BRUGES, BELGIUM - FEBRUARY 12: Gustaf Nilsson of Club Brugge KV celebrates scoring his team's second goal from a penalty during the UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off first leg match between Club Brugge KV and Atalanta BC at Jan Breydelstadion on February 12, 2025 in Bruges, Belgium. (Photo by Lars Baron - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il turno preliminare di Champions League regala risultati sorprendenti e tre vittorie esterne che cambiano gli equilibri in vista dei match di ritorno. La vera impresa è firmata dal Pafos, che continua il suo cammino da outsider battendo per 2-1 la Stella Rossa a Belgrado. Dopo aver eliminato la Dinamo Kiev, il Pafos FC si prende un altro scalpo eccellente: la Stella Rossa, formazione ben più esperta sul palcoscenico europeo. Gli ospiti passano in vantaggio dopo meno di un minuto con João Correia, poi raddoppiano nella ripresa grazie a un rigore trasformato da Pedro Rodrigues, noto come Pepe. La rete di Bruno Duarte accorcia le distanze dopo un penalty fallito, ma i serbi non riescono a completare la rimonta.

Anche il Club Bruges fa rumore vincendo 3-1 in casa dei Rangers. I belgi, che nel turno precedente avevano eliminato il Red Bull Salisburgo, dominano l’inizio del match: Vermant e Spileers firmano un doppio vantaggio già nei primi 7 minuti, e al 20’ Mechele cala il tris. Nella ripresa, Danilo Pereira segna il gol del definitivo 1-3, tenendo vive le speranze scozzesi in vista del ritorno.

A completare il quadro delle vittorie esterne c’è il Qarabag, che supera 3-1 il Ferencváros in trasferta. Ungheresi in vantaggio, ma la formazione azera reagisce con forza, ribaltando il risultato e ipotecando il passaggio del turno.

In attesa del match più atteso, Fenerbahce-Benfica, che promette spettacolo e tensione, è José Mourinho a prendersi la scena: il suo Fenerbahce ribalta il Feyenoord con un netto 5-2, regalando ai tifosi turchi una qualificazione da ricordare.

Redazione

