Chi è Alvaro Carreras, il nuovo gioiello del Real pagato 50 mln

Acquisto molto importante che vede la squadra con 15 Champions League vinte nella sua storia (Real Madrid) accordarsi con il club portoghese per la compera del gioiello spagnolo. Un affare a dir poco incredibile se si considera l’età del ragazzo (22 anni già compiuti), con una tecnica e qualità molto interessanti, requisiti fondamentali se si gioca nella squadra più importante del mondo. Dopo l’ufficialità in queste ore di Modrić al Milan, ecco dunque che Florentino Pérez va subito all’attacco in questa fase calda di sessione estiva di calciomercato.

Álvaro Carreras: carriera e caratteristiche del calciatore

Il calciatore protagonista di questa trattativa è Alvaro Carreras, terzino sinistro delle ‘Aquile’, ma può interpretare ruoli come difensore centrale di destra o sinistra oppure centrocampista di sinistra. Ha già respirato l’aria dei Los Merengues dal 2017 al 2020 prima nel settore giovanile e poi nell’U-17 della squadra spagnola dopo essere stato prelevato dalle giovanili del Deportivo a titolo gratuito. In questa stagione con la maglia ‘rossa’ ha disputato 52 partite in tutte le competizioni con 4520’ in campo, realizzando 4 gol e 5 assist. Titolare inamovibile per l’allenatore Bruno Lage che ha avuto molta stima per il calciatore.

Acquisto fondamentale per vincere: tra giovani e veterani alla guida di Xabi Alonso

Risorsa utile soprattutto per il numero di competizioni da disputare da parte dei ‘Blancos’, che dopo aver perso miseramente contro i campioni in carica della Champions League del PSG per 4-0 al Mondiale per Club, ora la squadra di Xabi Alonso vuole riposarsi per poi riprendere gli allenamenti e prepararsi alla prossima stagione.

Intanto il Real si muove in chiave mercato, e lo sta facendo molto bene con operazioni come questa. L’obiettivo è sicuramente quello di tornare a vincere qualcosa di importante il più presto possibile dopo la brutta figuraccia della scorsa annata eliminato in maniera clamorosa contro l’Arsenal.