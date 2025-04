Chi è Viktor Gyokeres, il bomber ignorato in Inghilterra che ora vale oro

Ormai è destinato a non fare più notizia, nella Liga portoghese, l’altissimo rendimento sotto porta del centravanti dello Sporting Lisbona Viktor Gyokeres. Nel travolgente successo dei Leoni per 3-1 sulla Moreirense, l’attaccante svedese ha realizzato una tripletta. Il suo score stagionale in campionato è così salito a 34 goal in trenta partite, una media goal superiore a ogni altro rivale nei massimi campionati europei (il livello del campionato portoghese non è eccelso, si dirà: d’accordo, ma questo implica che lo stesso Gyokeres non abbia i migliori compagni del lotto, pronti a fornirgli assistenza. Non sarebbe forse diverso, giocando in una squadra di vertice, se avesse dei crossatori dai piedi buoni a supporto?). I tre goal sono peraltro completamente diversi fra loro: di rapina in primo, abile a districarsi in una mischia all’interno dell’area avversaria e concludere rapidamente a rete anticipando i difensori; di potenza il secondo, un bel diagonale a incrociare dal lato destro dell’area; direttamente su punizione il terzo, calciata ovviamente non di precisione ma di potenza, senza lasciare scampo a barriera e portiere avversario. Il bagaglio tecnico del giocatore, come si può vedere, è piuttosto completo.

Ai goal in Liga si sommano i sei segnati in Champions nella fase a girone unico, a testimoniare come il profilo internazionale del giocatore sia piuttosto interessante, e i sette delle due coppe nazionali lusitane. Per un totale di 47 centri stagionali con la maglia del club che lo ha prelevato due anni fa, per venti milioni di euro (acquisto più oneroso della storia del club), dagli inglesi del Brighton. Di fatto, Gyokeres nei Seagulls non era nemmeno riuscito a esordire, venendo relegato in prestito in Football League per due anni con la maglia del Coventry City. Un’ottima intuizione dunque, quella della dirigenza dei biancoverdi, una piazza rivelatasi ideale per far sbocciare il talento di un giocatore semisconosciuto destinato a tramutarsi in una vera e propria macchina da goal.

Avendo già all’attivo il successo della scorsa Primeira Liga (43 i goal segnati, poco meno di questa stagione), e in attesa di sapere come terminerà l’attuale campionato, con il testa a testa fra le due compagini di Lisbona destinato a durare fino all’ultimo, sono già iniziate a girare le voci di mercato: un talento così puro pare sprecato per giocare il Portogallo, dove finirà la prossima stagione? Fabrizio Romano riporta sul suo sito che lo Sporting lo valuta un minimo di 70 milioni, per quella cifra è disposta a sedersi a un tavolo e negoziare. Le squadre più accreditate per sborsare un simile patrimonio sono ovviamente le inglesi, in questo modo Gyokeres potrebbe tornare, con un ruolo stavolta di primo piano, a giocare nel paese dal quale è stato prelevato per diventare grande. L’Arsenal, bisognoso di un centravanti per non far giocare Mikel Merino fuori ruolo, potrebbe essere una destinazione gradita?