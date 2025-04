Chi va in Champions League? sei squadre per due posti

La Serie A 2024/25 entra nel vivo con il suo appassionante rush finale. A quattro giornate dalla conclusione del campionato, la lotta per il titolo è ancora apertissima con Inter e Napoli protagoniste di un duello avvincente. Ma non è solo la corsa Scudetto ad accendere l’interesse: la battaglia per l’accesso alle competizioni europee è più incandescente che mai.

Sei squadre racchiuse in sei punti: la corsa europea

Sono ben sei squadre raccolte in un margine di soli sei punti a contendersi i quattro posti disponibili per l’Europa. In questo gruppo rientrano Atalanta, Juventus, Bologna, Roma, Lazio e Fiorentina, tutte ancora pienamente in corsa. Più staccato invece il Milan, ormai praticamente escluso dalla lotta per la Champions League. Le posizioni in palio sono di grande importanza: la terza e la quarta classificata accederanno alla prossima Champions League, la quinta disputerà l’Europa League, mentre la sesta si qualificherà per la nuova edizione della Conference League.

Le variabili decisive: Coppe e difficoltà del calendario

Due elementi potrebbero rivelarsi fondamentali nella volata finale. Alcune squadre, come Fiorentina (impegnata anche in Conference League), Bologna e Milan (ancora in corsa per la Coppa Italia), dovranno gestire energie e impegni su due fronti. Al contrario, Atalanta, Roma, Lazio e Juventus sono già concentrate esclusivamente sul campionato. Il livello di difficoltà del calendario può variare sensibilmente in base allo stato di forma delle avversarie, elemento che potrebbe fare la differenza nelle ultime quattro giornate.

Calendari a confronto: chi ha il percorso più agevole?

Con queste premesse, è il momento di analizzare nel dettaglio il calendario di Atalanta, Juventus, Bologna, Roma, Lazio, Fiorentina e Milan, per capire chi può ambire più concretamente a un posto in Europa quando mancano solo quattro turni alla fine della stagione. (le squadre da affrontare in trasferta sono scritte in maiuscolo)

ATALANTA 65 punti (3° POSTO)

MONZA

Roma

GENOA

Parma

JUVENTUS 62 punti (4° POSTO)

BOLOGNA

LAZIO

Udinese

VENEZIA

BOLOGNA 61 punti (5° posto)

Juventus

MILAN

FIORENTINA

Genoa

ROMA 60 punti (6° posto)

Fiorentina

ATALANTA

Milan

TORINO

LAZIO 60 punti (7° posto)

EMPOLI

Juventus

INTER

Lecce

FIORENTINA 59 punti (8° posto)

ROMA

Venezia

Bologna

UDINESE