Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
BUDAPEST, HUNGARY - MAY 30: Mikel Arteta, Manager of Arsenal, looks on during the UEFA Champions League Final 2026 match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC at Puskas Arena on May 30, 2026 in Budapest, Hungary. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)
Champions League

Chi vincerà la Champions 2026/27? ChatGPT sorprende tutti

Set 8, 20263 Lettura

Chi vincerà la Champions League 2026/2027? Con la nuova stagione europea pronta a entrare nel vivo, abbiamo rivolto la domanda direttamente a ChatGPT, chiedendo all’intelligenza artificiale di formulare un pronostico sulla squadra che potrebbe alzare la coppa.

Naturalmente non esiste un algoritmo capace di conoscere in anticipo il risultato di una competizione così imprevedibile. La valutazione di ChatGPT deve quindi essere considerata un pronostico e non una previsione certa, costruito mettendo insieme forza delle rose, qualità individuale, profondità degli organici, esperienza internazionale e capacità delle squadre di affrontare le partite decisive. Il risultato? Davanti a Real Madrid, Bayern Monaco, PSG e Barcellona, ChatGPT sceglie l’Arsenal.

La favorita di ChatGPT

Alla domanda su chi vincerà la Champions League 2026/27, ChatGPT indica l’Arsenal come principale candidata al titolo. Secondo l’analisi dell’intelligenza artificiale, i Gunners hanno ormai raggiunto una dimensione differente rispetto alle stagioni in cui venivano considerati soprattutto una possibile outsider.

L’Arsenal può contare su qualità tecnica, intensità, profondità della rosa e numerose alternative, elementi particolarmente importanti in una competizione nella quale la condizione fisica nella seconda parte della stagione può fare una differenza enorme.

Secondo ChatGPT, quindi, potrebbe essere arrivato il momento del definitivo salto di qualità europeo. C’è però una grande incognita: la gestione della pressione. Vincere una Champions significa riuscire a essere quasi perfetti quando il margine di errore scompare. Ed è proprio questo l’ultimo esame che l’Arsenal dovrà superare.

Il Real Madrid è il grande pericolo

Se l’Arsenal è la prima scelta, ChatGPT considera il Real Madrid una delle principali minacce al pronostico. E non potrebbe essere diversamente.  La storia dei Blancos nella competizione rappresenta un fattore impossibile da ignorare. Il Real ha dimostrato più volte di riuscire a cambiare marcia nelle sfide a eliminazione diretta, anche quando durante la stagione altre squadre sembravano avere qualcosa in più.

Per l’intelligenza artificiale, esperienza, personalità e capacità di gestire le grandi notti europee rendono il Madrid una candidata naturale ad arrivare fino alle battute conclusive. Ed è proprio il Real che ChatGPT immagina come possibile avversario dell’Arsenal nella finale.

Bayern Monaco subito dietro

Un’altra squadra che secondo ChatGPT ha tutto per vincere è il Bayern Monaco. I tedeschi possiedono alcune delle caratteristiche più importanti per affrontare la Champions: esperienza internazionale, mentalità offensiva e un organico abituato a giocare partite ad altissima pressione.

Il Bayern potrebbe quindi inserirsi nella lotta tra Arsenal e Real Madrid e ribaltare completamente le gerarchie durante la fase a eliminazione diretta. Per ChatGPT è una delle squadre da evitare soprattutto quando arriveranno ottavi, quarti e semifinali.

Psg e Barcellona possono arrivare fino in fondo

Subito dietro le prime tre, l’intelligenza artificiale colloca Paris Saint-Germain e Barcellona. Il PSG ha ormai acquisito una consapevolezza europea differente rispetto al passato e dispone di qualità sufficiente per affrontare qualsiasi avversario.

Discorso simile per il Barcellona, che resta una delle formazioni tecnicamente più interessanti d’Europa e possiede giocatori capaci di decidere una partita anche attraverso una singola giocata.

ChatGPT non esclude neppure il Manchester City, soprattutto considerando la qualità complessiva della rosa. Rispetto alle altre favorite, però, secondo questa previsione parte leggermente più indietro.

Le percentuali secondo ChatGPT

Abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale anche di trasformare il pronostico in percentuali indicative. Secondo la valutazione di ChatGPT, l’Arsenal avrebbe il 22% di possibilità di vincere la Champions League 2026/27, seguito dal Bayern Monaco con il 18% e dal Real Madrid con il 16%.

A seguire PSG al 14%, Barcellona al 12% e Manchester City al 9%. Più staccate Liverpool e Inter, mentre alle altre partecipanti resterebbe complessivamente una quota residuale.

Si tratta, è importante sottolinearlo, di percentuali elaborate come stima editoriale da ChatGPT e non di probabilità ufficiali o provenienti da un modello statistico certificato.

Cosa dice ChatGPT sulle italiane

E per quanto riguarda le italiane? Secondo ChatGPT, l’Inter è la squadra italiana con maggiori possibilità di spingersi avanti nella Champions League 2026/2027, grazie soprattutto all’esperienza accumulata nelle ultime stagioni europee e alla capacità di affrontare tatticamente avversari di livello superiore.

Alle spalle dei nerazzurri la situazione appare più incerta. Napoli, Roma e Como dovranno soprattutto superare indenni la prima parte della competizione e conquistarsi un percorso favorevole verso la fase a eliminazione diretta. Per l’intelligenza artificiale, una vittoria italiana rappresenterebbe comunque una sorpresa rispetto alle gerarchie iniziali.

0 Shares
Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

Articoli correlati

Real Madrid-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv

Set 8, 2026

Chivu sfida l’amico Mourinho: «Al Bernabeu con coraggio»

Set 8, 2026

Mourinho accende la Champions: «Chivu? Avevo già capito tutto»

Set 8, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.