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Coppa Italia

Chivu avverte i suoi:“Finale diversa, con la Lazio serve umiltà”

I nerazzurri sfidano la Lazio per la Coppa Italia: fiducia alta dopo il successo in campionato.

Mag 12, 20261 Lettura
Cristian Chivu Head Coach of FC Internazionale looks on during Coppa Italia 2025/26 Semi-Finals 2nd Leg football match between FC Internazionale and Como 1907 at San Siro Stadium in Milan, Italy

L’Inter si prepara alla finale di Coppa Italia contro la Lazio con fiducia ma senza cali di tensione. Dopo il netto successo in campionato, Cristian Chivu predica prudenza: in palio c’è un trofeo che può arricchire una stagione già importante.

Alla vigilia della sfida dell’Olimpico, Cristian Chivu mette in guardia i suoi:“La differenza tra la partita di sabato con la Lazio e la finale di domani? Sono due partite diverse. Ci sono tante insidie quando si giocano partite ravvicinate con la stessa squadra. Dobbiamo essere umili, avere l’atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere lo scudetto e di arrivare in finale di Coppa Italia. Vogliamo onorare la finale al meglio di quello che sono le nostre qualità. Sicuramente saremo pronti anche domani sera. Bisogna mantenere la stessa lucidità e lo stesso atteggiamento avuti fino ad ora”

Buone notizie arrivano dall’infermeria con Thuram in miglioramento e pronto a giocarsi una maglia. “Sono felice perchè ho trovato una squadra che pareggia le mie ambizioni. Ho trovato dei ragazzi che hanno voglia di essere competitivi, fin dall’intervista di Lautaro dell’estate scorsa in America. Lì ho capito come era fatto lui. Qua si vince e si perde insieme, e si sta sempre insieme anche nei momenti di difficoltà. Conosco ciò che vuol dire la realtà dell’Inter, conosco le voci che circondano questa squadra. Ho sempre cercato sempre di rasserenare loro dal punto di vista umano e di gestire la frustrazione che spesso ci viene addosso”

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Redazione

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