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MILAN, ITALY - DECEMBER 09: Cristian Chivu, Head Coach of FC Internazionale Milano, looks on prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Internazionale Milano and Liverpool FC at Stadio San Siro on December 09, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)
Serie A

Chivu conquista la Panchina d’Oro: il trionfo dopo le critiche e il doblete. Ad Alvini quella d’Argento

Nov 16, 20262 Lettura

Cristian Chivu vince la trentacinquesima Panchina d’Oro, relativa alla stagione 2025/2026. Il tecnico dell’Inter è il terzo straniero a vincere il premio dopo Raymond Goethals e Josè Mourinho. L’ex giocatore della Roma ha vinto lo scudetto e la Coppa Italia, rispettivamente il ventunesimo e la decima della storia del Biscione. Dopo l’esperienza al Parma, ed appena tredici presenze in Serie A, i nerazzurri hanno deciso di affidare la guida tecnica all’allenatore romeno. Nonostante gli studi e la preparazione non ha ricevuto la massima stima da parte della critica, che anzi aveva diversi dubbi sulla tenuta della compagine milanese. La rivincita è arrivata sul campo sapendo conquistare tutti quanti sul terreno di gioco, dai giocatori ai tifosi. La Panchina d’Oro è il coronamento della passata stagione ed ha avuto la meglio su Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini. A fine maggio scorso, Chivu, aveva conquistato il Coach of The Season della Lega Serie A. L’avvio in salita con quelle prime debacle, la solidità mentale di essere stato in grado di affrontare le critiche lo hanno gettato subito in pasto alle difficoltà. Gli scontri diretti persi e quei derby non vinti, un neo della scorsa stagione. Al termine di questo viaggio, però, la conquista del doblete e la consapevolezza di poter ancora dire la propria.

 

IPA84663758 – Inter trainer Cristian Chivu with the cup during Italy cup Football Final between SS Lazio v FC Inter, Olimpic stadium Rome, May 13rd, 2026
AllShotLive



Per quanto riguarda la Panchina d’Argento, il premio va al tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini. Nel 2025, nonostante le stagioni complicate a Cremona, Spezia e Cosenza, il tecnico è stato chiamato dai ciociari. La squadra è stata plasmata ad immagine e somiglianza dell’allenatore che, grazie al suo gioco ed alla disponibilità dei giovani in campo, è riuscito a preparare una squadra votata all’aggressività ed all’intensità. Settantasei gol fatti e trentaquattro subiti, secondo posto ed ottantuno punti portati a casa (dietro solo al Venezia). I buoni risultati si sono visti anche all’inizio di quest’anno con un Frosinone in formato europeo ed in grado di sorprendere tutti quanti.

 

Credit foto: Football-Magazine



L’uomo dei record rimane Antonio Conte, vincitore della scorsa Panchina d’oro e detentore di sette trofei. Gli altri allenatori premiati sono stati: Francesco Tomei con l’Ascoli in Serie C, Luca Rossettini con la Roma Femminile, Selena Mazzantini con il Como Femminile. Per quanto riguarda il futsal, Diego Rios si porta a casa la palma di migliore degli uomini sulla panchina del Torino mentre Cataldo Guarino conquista la vittoria sulla panchina del Bitonto Femminile. Le Panchine speciali vanno a Francesco Farioli con il Porto, Daniele Franceschini con l’Italia Under 17 e Matteo Silvestri con il settore giovanile dell’Empoli.

 

Foto credits: https://sscnapoli.it/foto-gallery

 

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Bruno Bertucci

Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

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