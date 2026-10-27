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MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 08: Lautaro Martinez of Internazionale looks on during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between Real Madrid C.F. and FC Internazionale Milano at Estadio Santiago Bernabeu on September 08, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun - UEFA/UEFA via Getty Images)
Inter

Chivu deve vincere senza Lautaro: le scelte contro il Venezia in vista del derby

Ott 27, 20262 Lettura

L’Inter non può permettersi di rallentare. Dopo la vittoria in rimonta contro la Fiorentina, la formazione di Cristian Chivu si prepara alla trasferta contro il Venezia con l’obiettivo di consolidare il primo posto in classifica. Mercoledì 28 ottobre, alle 18:30, i nerazzurri saranno impegnati allo stadio Penzo, in una partita che precederà di appena tre giorni il derby contro il Milan.

Un calendario che impone scelte precise, soprattutto considerando le condizioni della rosa. La principale assenza riguarda Lautaro Martínez. Il capitano argentino risulta ancora indisponibile e non dovrebbe partecipare alla trasferta veneta.

Lautaro assente, Chivu cerca nuove soluzioni

L’assenza del centravanti rappresenta un problema importante. Lautaro non è soltanto un riferimento realizzativo, ma partecipa alla costruzione del gioco e garantisce pressione sui difensori avversari. Senza di lui, Chivu deve modificare alcuni meccanismi offensivi.

Marcus Thuram rimane uno dei principali punti di riferimento, mentre Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny offrono caratteristiche differenti. Esposito garantisce presenza fisica, capacità di proteggere il pallone e lavoro all’interno dell’area. Bonny può invece aggiungere mobilità e attacchi alla profondità. Il tecnico dovrà decidere quale combinazione utilizzare, tenendo conto anche del derby.

Dimarco verso il ritorno da titolare

Un’altra possibile novità riguarda Federico Dimarco. L’esterno italiano è candidato a riprendere posto sulla fascia sinistra dal primo minuto. La sua presenza potrebbe restituire all’Inter una delle principali fonti di gioco offensivo.

Cross, calci piazzati e capacità di creare superiorità rappresentano elementi fondamentali del repertorio di Dimarco. A centrocampo Chivu valuta anche possibili rotazioni. Zielinski, Calhanoglu e Mkhitaryan sono tra le opzioni per organizzare la manovra, mentre Stankovic potrebbe trovare spazio. In difesa rimangono da valutare le condizioni degli indisponibili, tra cui Pavard e Stones.

Il Venezia cerca punti importanti

La formazione allenata da Davide Nicola arriva dalla sconfitta contro il Genoa. Il Venezia ha bisogno di risultati per migliorare la propria posizione in classifica e proverà a sfruttare il fattore campo. La partita si presenta complicata, ma i lagunari possono puntare sull’organizzazione difensiva e sulle ripartenze.

Per l’Inter sarà importante evitare di concedere spazi e mantenere alta la concentrazione. I precedenti recenti sono favorevoli ai nerazzurri. L’Inter ha vinto gli ultimi quattro confronti di Serie A contro il Venezia, un dato che rafforza il pronostico ma non garantisce il risultato.

Il derby è già sullo sfondo

La trasferta al Penzo rappresenta soltanto il primo passaggio di una settimana decisiva. Sabato 31 ottobre, alle 20:45, andrà in scena Milan-Inter, uno degli appuntamenti più attesi del campionato. Il derby arriva in una fase nella quale entrambe le squadre stanno cercando continuità.

Chivu deve quindi trovare un equilibrio tra l’esigenza di vincere contro il Venezia e quella di preservare energie per la stracittadina. Non sarà semplice. L’Inter ha già dimostrato di possedere alternative importanti, ma il calendario ravvicinato potrebbe mettere alla prova la profondità della rosa.

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