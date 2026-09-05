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Cristian Chivu Head Coach of FC Internazionale looks on during Coppa Italia 2025/26 Semi-Finals 2nd Leg football match between FC Internazionale and Como 1907 at San Siro Stadium in Milan, Italy
Inter

Chivu esulta:”Premiati dal coraggio”. Poi risponde alle polemiche

Set 5, 20261 Lettura

Christian Chivu si gode la vittoria dell’Inter contro il Napoli al termine di una sfida spettacolare a San Siro. Il tecnico nerazzurro sottolinea soprattutto il carattere mostrato dalla squadra, capace di reagire nei momenti più complicati e di sfruttare le occasioni decisive. Nel post-partita, però, non sono mancati i riferimenti alla fase difensiva, agli arbitri e alle polemiche nate dalle precedenti dichiarazioni su Juventus e Milan.

Chivu applaude la reazione dell’Inter

Per Chivu è stata soprattutto una partita spettacolare e una «bella pubblicità per il calcio italiano», con Inter e Napoli intenzionate a giocare senza limitarsi alla gestione del risultato. Il tecnico riconosce i meriti degli avversari, definendoli una squadra forte e ben allenata, ma evidenzia anche la maggiore concretezza dei nerazzurri.

Qualche rimpianto resta per i gol subiti. Secondo l’allenatore, l’Inter avrebbe potuto gestire meglio alcune situazioni difensive, ma la risposta della squadra lo ha soddisfatto: i nerazzurri non si sono disuniti, hanno aumentato il ritmo e cercato maggiormente la verticalità. Determinanti anche i cambi e la spinta di un San Siro diventato una vera bolgia nel finale.

La risposta su arbitri, Juventus e Milan

Chivu promuove anche la gestione arbitrale, apprezzando una direzione capace di favorire la continuità del gioco e limitare le interruzioni. Sugli episodi contestati, invece, sceglie di non entrare nel merito.

Il tecnico torna poi sulle dichiarazioni riguardanti Juventus e Milan, precisando di non aver voluto mancare di rispetto ai due club. La sua, spiega, era una domanda retorica rivolta a un giornalista dopo le critiche ricevute dall’Inter nella stagione precedente. Chivu richiama inoltre alla necessità di mantenere equilibrio nella comunicazione, sottolineando come la negatività finisca spesso per amplificare le polemiche.

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