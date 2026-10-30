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Cristian Chivu Head Coach of FC Internazionale looks on during Coppa Italia 2025/26 Semi-Finals 2nd Leg football match between FC Internazionale and Como 1907 at San Siro Stadium in Milan, Italy
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Chivu lancia un messaggio: sette partite senza vincere, ora vuole cambiare la storia

Ott 30, 20262 Lettura

L’Inter arriva al derby da capolista, ma con un conto ancora aperto nei confronti del Milan. I nerazzurri non vincono una stracittadina da sette incontri, una serie che Cristian Chivu non intende sottovalutare alla vigilia della sfida di sabato 31 ottobre. Il tecnico ha affrontato l’argomento durante la conferenza stampa di venerdì pomeriggio, riconoscendo che una sequenza del genere impone una riflessione.

L’Inter ha costruito un avvio di campionato importante, conquistando 25 punti nelle prime nove giornate e condividendo il primato con la Lazio. Ma il derby ha dinamiche differenti rispetto alle altre partite.

Chivu e il tabù dei sette derby

L’allenatore nerazzurro ha spiegato che il rendimento complessivo della squadra non deve far dimenticare le difficoltà incontrate contro il Milan.  Nelle ultime stracittadine gli episodi hanno spesso favorito i rossoneri, ma Chivu ritiene che l’Inter debba cercare qualcosa in più sul piano della determinazione e della gestione dei momenti decisivi.

Il derby non può essere affrontato contando soltanto sulla superiorità tecnica o sulla posizione in classifica. La squadra dovrà dimostrare di saper interpretare una partita nella quale pressione, emozioni e dettagli possono cambiare rapidamente gli equilibri. Chivu ha comunque ricordato che una singola gara non decide un campionato, soprattutto quando sono state disputate soltanto nove giornate.   

Thuram sta bene, dubbio in porta

Tra le indicazioni più importanti della conferenza c’è quella relativa a Marcus Thuram. L’attaccante francese è stato al centro di alcune valutazioni sulla gestione delle energie dopo i numerosi impegni ravvicinati. Chivu ha escluso che il giocatore presenti un deficit fisico particolare. Thuram è considerato pronto per il derby, con la possibilità di essere nuovamente uno dei protagonisti dell’attacco nerazzurro.

Resta invece aperta la questione del portiere. Alla domanda su un possibile ritorno di Josep Martínez dal primo minuto, il tecnico non ha anticipato la decisione. La scelta definitiva sarà legata alle valutazioni dello staff nelle ore precedenti alla partita.

L’Inter deve ritrovare intensità

La vittoria contro il Venezia ha permesso ai nerazzurri di mantenere il passo della Lazio, ma non ha convinto completamente l’allenatore. Chivu ha riconosciuto che la squadra può migliorare nella gestione del possesso e nell’interpretazione delle fasi senza palla. Uno degli aspetti più interessanti del suo intervento riguarda la necessità di recuperare un atteggiamento più umile e aggressivo.

L’Inter deve difendere e lavorare con la stessa determinazione di una squadra che lotta per obiettivi meno prestigiosi. Per Chivu non basta affidarsi alle qualità individuali: serve partecipazione collettiva, soprattutto quando l’avversario costringe a difendere più vicino alla propria area.

Il Milan rimane un avversario pericoloso

La sconfitta contro il Bologna non modifica la valutazione che Chivu ha della squadra rossonera. Il Milan possiede giocatori tecnici, velocità nelle transizioni e la capacità di attaccare gli spazi tra le linee. Per questo il tecnico nerazzurro chiede compattezza e lucidità.

L’Inter dovrà scegliere con attenzione quando alzare la pressione e quando mantenere una struttura più prudente. Una gestione sbagliata delle distanze potrebbe favorire le ripartenze della formazione di Amorim.

Un derby per il primato e per l’orgoglio

La partita mette in palio tre punti importanti per la classifica, ma anche la possibilità di interrompere una serie negativa. L’Inter ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà e di trovare risultati anche nelle giornate meno brillanti. Ora deve confermare queste qualità in una delle sfide più sentite della stagione.

Chivu vuole una squadra capace di unire maturità, intensità e coraggio. Perché il primato in campionato rappresenta un vantaggio, ma il derby richiede sempre una risposta sul campo.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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