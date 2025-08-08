Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Napoli

Ciao Jack! Raspadori si trasferisce all’Atlético fino al 2030

Lascia il Napoli e l’Italia dopo due scudetti in tre anni, si giocherà il Mondiale sotto la guida del Cholo

Ago 8, 2025

Il mercato estivo continua a regalare colpi di scena a nastro, e l’ultimo Here we go che scuote i tifosi del Napoli è il trasferimento di Giacomo Raspadori all’Atlético Madrid. L’attaccante classe 2000, per tutti “Jack”, lascia il club partenopeodopo tre stagioni, due scudetti e 18 goal per approdare alla corte del “Cholo” Simeone, in un’operazione destinata a chiudersi a stretto giro. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca e confermato da fonti come la Gazzetta e Sportitalia, l’Atlético ha intensificato i contatti con il Napoli e l’entourage del giocatore, trovando un’intesa di massima. L’offerta dei Colchoneros riportata da Fabrizio Romano è di 26 milioni di euro, 22 dei quali su base fissa, 3 legati alla qualificazione in Champions League e un ulteriore milione per obiettivi facilmente raggiungibili. Jack si lega ai rojiblancos con un contratto quinquennale, e rinforza la pattuglia italiana raggiungendo l’altro acquisto estivo Matteo Ruggeri, preso dall’Atalanta. Anche per lui, si tratta della prima esperienza all’estero in carriera. Potrebbe già essere presente il prossimo 17 agosto nella trasferta che darà il via alla Liga, a Cornellà contro l’Espanyol.

L’attaccante, arrivato al Napoli nell’estate 2022 dal Sassuolo, è stato un elemento prezioso per Antonio Conte, grazie alla sua versatilità tattica che gli permette di giocare sia come punta che come trequartista. Nella stagione 2024/2025, Raspadori ha collezionato 29 presenze, 6 gol e 2 assist, contribuendo alla vittoria dello Scudetto. Tuttavia, la ricerca di maggiore continuità in vista dei Mondiali 2026 ha spinto il giovane talento a considerare l’offerta dell’Atlético, dove potrebbe ritagliarsi un ruolo di spicco in un attacco già rinforzato da acquisti di alto livello come Alex Baena e Thiago Almada (pagati rispettivamente 42 e 21 milioni), pronti a giocarsi le loro chances contro profili di valore assoluto come Sorloth e Julian Alvarez. La competitività è alta, e il gioco lineare molto tattico del tecnico argentino potrebbe adattarsi allo stile di gioco dell’attaccante bolognese, molto efficace in zona goal ma mai stato particolarmente prolifico, proprio come la squadra madrilena.

Dal canto suo, il diesse partenopeo Manna sembra pronto a reinvestire i proventi della cessione per finanziare ulteriori colpi di mercato: i nomi di Juanlu Sanchez del Siviglia e Yunus Musah del Milan sono in cima agli obiettivi dichiarati per rinforzare rispettivamente difesa e centrocampo.

Cosa lascia e cosa trova

Nonostante il contributo di Raspadori alla causa partenopea, con 109 presenze, 18 gol e 10 assist in tre anni, il suo addio rappresenta un momento di transizione per il Napoli, che sotto la guida di Conte punta a mantenere alta la competitività in Serie A e in Europa. Con gli arrivi di Lucca e Noa Lang, l’attaccante si sentiva ancora più chiuso e relegato ad un ruolo da panchinaro. La tifoseria, tuttavia, saluta con un pizzico di malinconia un giocatore che ha incarnato il sogno azzurro, crescendo con il club e lasciando il segno nello storico trionfo tricolore.

L’arrivo di Jack, atteso nella capitale spagnola già la prossima settimana, è il settimo acquisto di un mercato estivo che conferma le grandi ambizioni dei Colchoneros per la stagione 2025/2026.Raggiunge la squadra in cui il suo idolo calcistico dichiarato, il Kun Aguero, ha giocato per cinque stagioni (2006-2011), andando a segno per 101 volte in 234 apparizioni, esplodendo definitivamente come uno dei migliori centravanti della sua generazione. L’augurio di tutti i tifosi è che l’allievo possa al più presto emulare il maestro.

