Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
News Calcio

Ciro Immobile si ritira: addio al calcio per il bomber da 201 gol

Il centravanti classe 1990 saluta il calcio giocato dopo la risoluzione con il Paris FC. Dalla Lazio al record dei 36 gol: si chiude la carriera di uno dei grandi bomber italiani.

Ago 15, 20261 Lettura
credit Getty Images for FIGC

Ciro Immobile dice addio al calcio giocato. L’attaccante di Torre Annunziata, classe 1990, ha deciso di ritirarsi dopo aver risolto il contratto con il Paris FC, ultima tappa di una carriera che lo ha visto protagonista soprattutto in Serie A. Il centravanti chiude con 201 gol nel massimo campionato italiano, ottavo nella classifica dei marcatori di sempre, e con un legame indissolubile con la Lazio, club con cui ha scritto le pagine più importanti della propria storia sportiva. La decisione è stata confermata dal club parigino e dalla moglie Jessica Melena.

Dal Torino alla consacrazione con la Lazio

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Immobile trova la definitiva consacrazione al Torino nella stagione 2013/14. In coppia con Alessio Cerci trascina i granata verso l’Europa e conquista il titolo di capocannoniere della Serie A. Seguono le esperienze all’estero con Borussia Dortmund e Siviglia e un nuovo passaggio al Torino, prima della svolta del 2016: l’arrivo alla Lazio. A Roma diventa uno dei bomber più prolifici del calcio italiano, conquistando altre tre classifiche marcatori e raggiungendo nel 2019/20 il record di 36 gol in una singola stagione di Serie A, primato condiviso con Gonzalo Higuain.

I numeri e i trofei in biancoceleste

Con la maglia della Lazio Immobile realizza 207 reti complessive, diventando il miglior marcatore nella storia del club. Il suo palmarès biancoceleste comprende una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. In Nazionale vive momenti alterni, ma contribuisce alla conquista di Euro 2020, disputato nel 2021, segnando nella fase a gironi contro Turchia e Svizzera. La Francia rappresenta l’ultimo capitolo prima della decisione di fermarsi.

L’addio di Immobile e la scelta della famiglia

Nel comunicare il ritiro, Immobile ha spiegato quanto sia stata difficile la scelta. «Amo questo lavoro con tutto me stesso, ma devo essere onesto con me stesso», il senso del suo messaggio. Alla base della decisione c’è soprattutto il desiderio di dedicare più tempo alla famiglia, che lo ha accompagnato durante tutta la carriera. L’ex capitano della Lazio ha inoltre assicurato che continuerà a seguire il Paris FC e che guarda con entusiasmo ai nuovi progetti. A 36 anni, dunque, cala il sipario sulla carriera di uno dei centravanti italiani più prolifici della sua generazione.

0 Shares
Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

Articoli correlati

Il PSG alza la Supercoppa: Kvara e Doué stendono l’Aston Villa

Ago 13, 2026

Xavi torna in panchina: è il nuovo ct dell’Olanda

Ago 13, 2026

PSG-Aston Villa LIVE: probabili formazioni, orario e diretta tv

Ago 12, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.