Ciro Immobile si ritira: addio al calcio per il bomber da 201 gol

Ciro Immobile dice addio al calcio giocato. L’attaccante di Torre Annunziata, classe 1990, ha deciso di ritirarsi dopo aver risolto il contratto con il Paris FC, ultima tappa di una carriera che lo ha visto protagonista soprattutto in Serie A. Il centravanti chiude con 201 gol nel massimo campionato italiano, ottavo nella classifica dei marcatori di sempre, e con un legame indissolubile con la Lazio, club con cui ha scritto le pagine più importanti della propria storia sportiva. La decisione è stata confermata dal club parigino e dalla moglie Jessica Melena.

Dal Torino alla consacrazione con la Lazio

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Immobile trova la definitiva consacrazione al Torino nella stagione 2013/14. In coppia con Alessio Cerci trascina i granata verso l’Europa e conquista il titolo di capocannoniere della Serie A. Seguono le esperienze all’estero con Borussia Dortmund e Siviglia e un nuovo passaggio al Torino, prima della svolta del 2016: l’arrivo alla Lazio. A Roma diventa uno dei bomber più prolifici del calcio italiano, conquistando altre tre classifiche marcatori e raggiungendo nel 2019/20 il record di 36 gol in una singola stagione di Serie A, primato condiviso con Gonzalo Higuain.

I numeri e i trofei in biancoceleste

Con la maglia della Lazio Immobile realizza 207 reti complessive, diventando il miglior marcatore nella storia del club. Il suo palmarès biancoceleste comprende una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. In Nazionale vive momenti alterni, ma contribuisce alla conquista di Euro 2020, disputato nel 2021, segnando nella fase a gironi contro Turchia e Svizzera. La Francia rappresenta l’ultimo capitolo prima della decisione di fermarsi.

L’addio di Immobile e la scelta della famiglia

Nel comunicare il ritiro, Immobile ha spiegato quanto sia stata difficile la scelta. «Amo questo lavoro con tutto me stesso, ma devo essere onesto con me stesso», il senso del suo messaggio. Alla base della decisione c’è soprattutto il desiderio di dedicare più tempo alla famiglia, che lo ha accompagnato durante tutta la carriera. L’ex capitano della Lazio ha inoltre assicurato che continuerà a seguire il Paris FC e che guarda con entusiasmo ai nuovi progetti. A 36 anni, dunque, cala il sipario sulla carriera di uno dei centravanti italiani più prolifici della sua generazione.