Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Calcio Estero

City in finale di F.A. Cup per la quarta volta: rimonta show

Nella semifinale di F.A. Cup contro il Southampton Guardiola lascia a riposo 8 titolari, fatica e va sotto al 79' minuto. Ma Doku prima e Nico Gonzalez dopo, la ribaltano in 5 minuti. Chelsea-Leeds per vedere chi sfiderà i Citizens, alla quarta finale di fila.

Apr 26, 20262 Lettura

Nella prima semifinale di FA Cup, il Manchester City si è trovato al 34′ della ripresa a dover rimontare un gol di Finn Azaz, ma in pochi minuti prima Jeremy Doku e poi Nico Gonzales sono riusciti a ribaltare il risultato. In finale, la squadra di Guardiola affronterà la vincente di Chelsea-Leeds, continuando ad inseguire il “Treble domestico”: vittoria del campionato, vittoria della F.A. Cup e vittoria della Carabao Cup che già è nella bacheca del club degli Sky blues. I Citizens hanno alzato l’FA Cup al cielo sette volte nella loro storia, l’ultima nella stagione 2022-23, mentre lo scorso anno erano giunti in finale perdendo contro il Crystal Palace.

MANCHESTER CITY-SOUTHAMPTON 2-1

L’uomo che non ti aspetti. È Nico Gonzalez a trasformare il Manchester City nella prima squadra della storia a giocare quattro finali di FA Cup consecutive, l’edizione 2026 il 16 maggio contro la vincente di Chelsea-Leeds. Lo spagnolo al minuto 87 tira fuori dal cilindro un clamoroso destro dai 25 metri che piega la resistenza del Southampton, avanti per primo e per nulla intimorito dalla differenza di categoria, e fissa il risultato sul 2-1 che regala a Pep Guardiola un’altra finale e tiene vive le chance del City di completare il triplete inglese, la vittoria di Premier e delle due coppe nazionali (la Carabao Cup è già in bacheca) che la parte di Manchester per cui fanno il tifo gli Oasis, assoluti protagonisti della coreografia prepartita, ha già portato a termine nel 2019.

Al Southampton e ai suoi coloratissimi e rumorosissimi tifosi resta il rammarico di un’impresa accarezzata e stavolta non portata a termine: la squadra di Tonda Eckert, tecnico tedesco diplomatosi col massimo dei voti da Coverciano, non perdeva dal 17 gennaio e ha costretto il City a rimanere in ballo fino alla fine. Guardiola lascia in panchina Donnarumma e lo sostituisce con Trafford. Dopo un primo tempo di estremo equilibrio ma senza reti, la partita si accende nella ripresa. Al 79’ minuto è Mohamed Azaz a portare avanti il Southampton, approfittando di un’azione ben costruita e finalizzata con precisione. Il City reagisce immediatamente: infatti all’82’ minuto arriva il pareggio firmato da Jérémy Doku, subentrato dalla panchina e subito decisivo su assist di Reijnders.

Il ribaltone si completa verso la fine della partita, al minuto 87, quando Nico Gonzalez trova un clamoroso destro dai 25 metri che si insacca alle spalle dell’estremo difensore. Southampton, guidato da Eckert, esce a testa alta dopo una prestazione solida e coraggiosa, ma paga a caro prezzo il blackout finale. A proposito di Eckert: ha preso il timone del Southampton dallo scorso novembre e la squadra corre verso la promozione in Premier League dopo uno sbandamento iniziale. E se la gioca a testa alta con chiunque -la partita contro il City ne è stata la dimostrazione emblematica- con consapevolezza nei propri mezzi e sfrontatezza. Nel tabellino della partita, spicca anche la presenza di diversi cambi chiave per il City, tra cui Erling Haaland e Bernardo Silva, entrati nella ripresa per dare freschezza alla manovra.

 

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

Calcio Estero LIVE: Premier League, Bundesliga e Ligue 1 in diretta

Apr 25, 2026

Clamoroso Chelsea! Esonerato Rosenior dopo solo quattro mesi

Apr 22, 2026

La Real Sociedad vince la Copa del Rey! Atletico sconfitto ai rigori

Apr 19, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.