City in finale di F.A. Cup per la quarta volta: rimonta show

Nella prima semifinale di FA Cup, il Manchester City si è trovato al 34′ della ripresa a dover rimontare un gol di Finn Azaz, ma in pochi minuti prima Jeremy Doku e poi Nico Gonzales sono riusciti a ribaltare il risultato. In finale, la squadra di Guardiola affronterà la vincente di Chelsea-Leeds, continuando ad inseguire il “Treble domestico”: vittoria del campionato, vittoria della F.A. Cup e vittoria della Carabao Cup che già è nella bacheca del club degli Sky blues. I Citizens hanno alzato l’FA Cup al cielo sette volte nella loro storia, l’ultima nella stagione 2022-23, mentre lo scorso anno erano giunti in finale perdendo contro il Crystal Palace.

MANCHESTER CITY-SOUTHAMPTON 2-1

L’uomo che non ti aspetti. È Nico Gonzalez a trasformare il Manchester City nella prima squadra della storia a giocare quattro finali di FA Cup consecutive, l’edizione 2026 il 16 maggio contro la vincente di Chelsea-Leeds. Lo spagnolo al minuto 87 tira fuori dal cilindro un clamoroso destro dai 25 metri che piega la resistenza del Southampton, avanti per primo e per nulla intimorito dalla differenza di categoria, e fissa il risultato sul 2-1 che regala a Pep Guardiola un’altra finale e tiene vive le chance del City di completare il triplete inglese, la vittoria di Premier e delle due coppe nazionali (la Carabao Cup è già in bacheca) che la parte di Manchester per cui fanno il tifo gli Oasis, assoluti protagonisti della coreografia prepartita, ha già portato a termine nel 2019.

Al Southampton e ai suoi coloratissimi e rumorosissimi tifosi resta il rammarico di un’impresa accarezzata e stavolta non portata a termine: la squadra di Tonda Eckert, tecnico tedesco diplomatosi col massimo dei voti da Coverciano, non perdeva dal 17 gennaio e ha costretto il City a rimanere in ballo fino alla fine. Guardiola lascia in panchina Donnarumma e lo sostituisce con Trafford. Dopo un primo tempo di estremo equilibrio ma senza reti, la partita si accende nella ripresa. Al 79’ minuto è Mohamed Azaz a portare avanti il Southampton, approfittando di un’azione ben costruita e finalizzata con precisione. Il City reagisce immediatamente: infatti all’82’ minuto arriva il pareggio firmato da Jérémy Doku, subentrato dalla panchina e subito decisivo su assist di Reijnders.

Il ribaltone si completa verso la fine della partita, al minuto 87, quando Nico Gonzalez trova un clamoroso destro dai 25 metri che si insacca alle spalle dell’estremo difensore. Southampton, guidato da Eckert, esce a testa alta dopo una prestazione solida e coraggiosa, ma paga a caro prezzo il blackout finale. A proposito di Eckert: ha preso il timone del Southampton dallo scorso novembre e la squadra corre verso la promozione in Premier League dopo uno sbandamento iniziale. E se la gioca a testa alta con chiunque -la partita contro il City ne è stata la dimostrazione emblematica- con consapevolezza nei propri mezzi e sfrontatezza. Nel tabellino della partita, spicca anche la presenza di diversi cambi chiave per il City, tra cui Erling Haaland e Bernardo Silva, entrati nella ripresa per dare freschezza alla manovra.