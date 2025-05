City, stagione da dimenticare! Il Crystal Palace vince l’FA Cup

Il Crystal Palace fa la storia e conquista il suo primo titolo: a Wembley, le Eagles battono 1-0 il Manchester City nella finalissima di FA Cup. L’eroe nel pomeriggio londinese è Eberechi Eze, che al 16′ minuto insacca al volo su assist di Muñoz. La formazione di Guardiola, che resta con un solo titolo vinto in stagione, il Community Shield, ha l’occasione per pareggiare, ma Marmoush sbaglia al 36′ minuto il calcio di rigore del potenziale pareggio.

CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY 1-0

Wembley ha tremato. Lo sognavano i tifosi del Crystal Palace, annunciandolo con uno striscione nella loro splendida coreografia prepartita, e quel sogno si è trasformato in realtà: le Eagles hanno vinto la prima FA Cup della loro storia. Il loro primo trofeo di sempre. Per la prima volta, in assoluto, nell’albo d’oro della competizione. L’1-0 sul Manchester City, deciso dal gol, al 16’ minuto, di Eberechi Eze e dalle parate di Dean Henderson. Compresa la parata decisiva sull rigore che al 36’ minuto Haaland ha lasciato a Marmoush, che però lo ha sbagliato, è una favola che diventa realtà. Un trionfo festeggiato dalla parte più rumorosa di Wembley che potrebbe cambiare la storia lunga 120 anni di questa squadra. Che per la prima volta nel 2025-26 giocherà le coppe europee, quelle che contano e hanno un certo appeal, visto che l’FA Cup vale un posto nella prossima Europa League. L’elefante nella stanza, o meglio nello stadio, è la scelta dell’arbitro Attwell e del Var di non espellere nel primo tempo Dean Henderson, che tocca con le mani fuori area per fermare Haaland in quella che non è stata considerata una chiara occasione da gol. Il City non ha perso per una decisione arbitrale, anche se 70 minuti in superiorità numerica, visto che si sarebbe giocato in 11 contro 10, avrebbero aiutato: ha perso per una sequenza e conseguenza di motivazioni. Innanzitutto perché ha sbagliato scelte. Poi perché ha troppi giocatori al capolinea, perché non è riuscito a creare tutto quello che il suo enorme possesso palla faceva intravedere e quando c’è riuscito ha trovato un portiere in stato di grazia. Guardiola aveva ripetuto più volte che l’FA Cup non avrebbe cambiato il fatto che questa resta una stagione negativa per il City: però andrebbe sottolineato che averla persa in questo modo sicuramente non aiuta i citizens.

Il Palace ha fatto quello che doveva: giocare al meglio delle proprie possibilità, sapendo di non avere nulla da perdere, con la motivazione di chi vuole fare la storia ma la certezza di averla fatta comunque. Il gol di Eze ha immediatamente incanalato la partita come voleva Glazer, la pochezza offensiva del City ha fatto il resto: le Eagles hanno lasciato il possesso palla agli avversari ma non sono mai state sotto assedio, e ogni volta che provavano il contropiede davano l’impressione di poter essere letali. E quando il City ha combinato qualcosa in attacco, la differenza l’ha fatta Henderson: la scelta fatta al VAR di lasciarlo in campo dopo quel mani fuori area lui l’ha trasformata in una partita da migliore in campo, non solo per il rigore parato, dando al Palace la certezza difensiva di cui aveva bisogno. Il City paga la partita negativa di alcuni uomini chiave, poco aiutato dalle scelte di Guardiola rivelatesi sbagliate: Bernardo Silva davanti alla difesa ha funzionato poco, come De Bruyne accanto a lui, ad impostare ma lontano dal cuore dell’azione. Male anche gli esterni, Doku e Savinho, fuori giri sia Haaland che Marmoush, e non solo per il rigore sbagliato. Questa finale è stata l’emblema di un’intera stagione, il crepuscolo di una squadra piena di campioni che hanno fatto la storia del City ma improvvisamente sono scesi di livello. Il Palace ringrazia: ha fatto la sua, di storia.

Il City controlla subito ma è il Palace a passare con Eze, che al 16’ minuto in area trasforma in gol un bell’assist di Muñoz. La squadra di Guardiola ci mette un po’ a riprendersi, ma al 33’ minuto Bernardo Silva viene steso in area da Mitchell e l’arbitro decide per il rigore: Haaland tiene a lungo il pallone, lo bacia e poi decide di lasciarlo a Marmoush, su cui Henderson inventa una parata clamorosa per salvare l’1-0 Palace. Il City riparte sotto di un gol ma senza cambi, costruisce due pericoli nei primi 4 minuti e poi ringrazia l’occhio elettronico che al 58’ minuto cancella il raddoppio di Muñoz, inizialmente convalidato dall’arbitro. Il Palace continua a difendersi in modo organizzato, il City trova Henderson sulla sua strada nelle rare volte in cui riesce ad essere pericoloso. Nemmeno 10 minuti di recupero cambiano il risultato: al City resta una nuova delusione in questa che è, senza dubbio, la sua peggior stagione con Guardiola. Il Palace fa una festa da far tremare Wembley. E una coppa con cui cominciare un nuovo capitolo della sua storia.