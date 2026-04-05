Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Calcio Estero

Clamoroso Arsenal, fuori dalla Fa Cup! Il Chelsea travolge il Port Vale

Nelle partite dei quarti di finale di F.A. Cup il City elimina il Liverpool con un perentorio 4-0. Ennesimo record di Guardiola sulla panchina dei citizens: O’Reilly trascina, Haaland segna e il City vola in semifinale. Disastroso Salah che sbaglia anche un calcio di rigore. Slot è alla deriva: un solo successo nelle ultime 5 partite. La favola del Port Vale si ferma qui: il Chelsea, senza alcun tipo di problema, lo annienta con un perentorio 7-0. Inaspettatamente l’Arsenal è fuori: il Southampton si impone per 2-0. Non basta Gyokeres che aveva pareggiato i conti, nel finale Charles spedisce in semifinale i Saints  

Apr 5, 20262 Lettura
MILAN, ITALY - NOVEMBER 06: Mikel Arteta, Manager of Arsenal, and Ben White of Arsenal react at full-time following the team's defeat in the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4 match between FC Internazionale Milano and Arsenal FC at Stadio San Siro on November 06, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

Prosegue la stagione negativa del Liverpool, che saluta anche la FA Cup e viene eliminato nei quarti di finale. Il Manchester City domina infatti il match e la spunta per 4-0, indirizzando la gara in diciotto minuti: Haaland la sblocca su rigore al 39′ minuto e chiude lo score al 57′ minuto, siglando una tripletta, in mezzo anche la rete anche di Semenyo al 50′ minuto. L’abbozzo di reazione dei Reds si ferma al rigore sbagliato da Salah (64′), Guardiola, squalificato e in tribuna accanto alla figlia, vola dunque in semifinale per l’8^ volta consecutiva. È un altro record da aggiungere a quelli del City versione Pep: è soprattutto un’altra esaltante vittoria, dopo il 2-0 sull’Arsenal valso la Carabao Cup prima della sosta, che conferma quanto la parte blu di Manchester stia crescendo.  Il Chelsea ha travolto senza troppi problemi il Port Vale (League One, terza serie inglese) con un sonante 7-0: in gol Hato, Joao Pedro autogol di Lawrence-Gabriel, Adarabioyo, Andrey Santos, Estevao e Garnacho. Il Southampton, a sorpresa, elimina l’Arsenal: nonostante una mezz’ora di sofferenza iniziale, i Saints, grazie ad una rete di Charles nel finale, volano in semifinale.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL 4-0
Prosegue la stagione-no del Liverpool, che esce malamente di scena in FA Cup, venendo sconfitto per 4-0 dal Manchester City. Guardiola osserva dalla tribuna il buon avvio dei suoi, subito vicini alla rete con Doku e Cherki. Salah prova a rispondere, ma il City viaggia a velocità doppia dalla mezz’ora in poi e sigilla la partita nell’arco di diciotto minuti. L’ondata degli Sky Blues inizia al 39′ minuto, quando van Dijk stende O’Reilly e causa un rigore: Haaland trasforma, è 1-0. Il norvegese colpisce ancora nel secondo minuto di recupero, al 47′ minuto del primo tempo, questa volta di testa e sull’assist di Semenyo, mandando tutti al riposo sul 2-0. Il City inizia con grande impeto anche la ripresa e, di fatto, chiude i giochi: Cherki pesca Semenyo, l’ex Bournemouth scavalca Mamardashvili col pallonetto e sigla il tris al minuto 50. Il poker, invece, arriva al 57′ minuto sulla spinta di O’Reilly: assist per Haaland e tripletta dello scandinavo. Il Liverpool potrebbe accorciare dal dischetto, ma Salah si fa parare il penalty da Trafford. La gara, di fatto, finisce qui e i minuti finali ci regalano solo i cambi e l’ingresso di Chiesa, che aveva detto no alla Nazionale perché non al 100%. Vittoria per 4-0 del Manchester City, che centra le semifinali di FA Cup e schianta il Liverpool: nuovi problemi per Slot, in un’annata da dimenticare per i Reds.

CHELSEA-PORT VALE 7-0
Tutto facile per il Chelsea, che travolge la favola Port Vale, che aveva fatto un percorso incredibile fino a qui, con un roboante 7-0 e accede in semifinale con sette marcatori diversi: apre le marcature Hato dopo due minuti, poi il raddoppio di Joao Pedro al 25’ minuto e il tris propiziato da Cole Palmer con l’autorete di Lawrence-Gabriel al 42’minuto. Nella ripresa altri quattro gol dei Blues: Adarabioyo al 57’ minuto cala il poker, Andrey Santos al 69’ minuto segna il quinto gol. Estevao all’82’ minuto segna la rete del risultato tennistico, ed infine Garnacho al 92’ minuto, che chiude i conti su calcio di rigore.

SOUTHAMPTON-ARSENAL 2-1
Esce invece a sorpresa l’Arsenal, ko 2-1 sul campo del Southampton. I padroni di casa dopo mezz’ora di sofferenza aprono le danze della partita al 35’ minuto con Stewart. I Gunners pareggiano i conti al 68’ minuto con Gyokeres. Ma Charles (entrato da pochi minuti) all’85’ minuto manda i Saints in semifinale con la rete del raddoppio definitivo.

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

Haaland trascina il City in semifinale di Fa Cup, Reds travolti 4-0

Apr 4, 2026

Il programma del week end, big match in Spagna fra Atletico Madrid e Barça

Apr 3, 2026

Tottenham, addio Tudor: esonero dopo 44 giorni e una sola vittoria

Mar 29, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.