Clamoroso Arsenal, fuori dalla Fa Cup! Il Chelsea travolge il Port Vale

Prosegue la stagione negativa del Liverpool, che saluta anche la FA Cup e viene eliminato nei quarti di finale. Il Manchester City domina infatti il match e la spunta per 4-0, indirizzando la gara in diciotto minuti: Haaland la sblocca su rigore al 39′ minuto e chiude lo score al 57′ minuto, siglando una tripletta, in mezzo anche la rete anche di Semenyo al 50′ minuto. L’abbozzo di reazione dei Reds si ferma al rigore sbagliato da Salah (64′), Guardiola, squalificato e in tribuna accanto alla figlia, vola dunque in semifinale per l’8^ volta consecutiva. È un altro record da aggiungere a quelli del City versione Pep: è soprattutto un’altra esaltante vittoria, dopo il 2-0 sull’Arsenal valso la Carabao Cup prima della sosta, che conferma quanto la parte blu di Manchester stia crescendo. Il Chelsea ha travolto senza troppi problemi il Port Vale (League One, terza serie inglese) con un sonante 7-0: in gol Hato, Joao Pedro autogol di Lawrence-Gabriel, Adarabioyo, Andrey Santos, Estevao e Garnacho. Il Southampton, a sorpresa, elimina l’Arsenal: nonostante una mezz’ora di sofferenza iniziale, i Saints, grazie ad una rete di Charles nel finale, volano in semifinale.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL 4-0

Prosegue la stagione-no del Liverpool, che esce malamente di scena in FA Cup, venendo sconfitto per 4-0 dal Manchester City. Guardiola osserva dalla tribuna il buon avvio dei suoi, subito vicini alla rete con Doku e Cherki. Salah prova a rispondere, ma il City viaggia a velocità doppia dalla mezz’ora in poi e sigilla la partita nell’arco di diciotto minuti. L’ondata degli Sky Blues inizia al 39′ minuto, quando van Dijk stende O’Reilly e causa un rigore: Haaland trasforma, è 1-0. Il norvegese colpisce ancora nel secondo minuto di recupero, al 47′ minuto del primo tempo, questa volta di testa e sull’assist di Semenyo, mandando tutti al riposo sul 2-0. Il City inizia con grande impeto anche la ripresa e, di fatto, chiude i giochi: Cherki pesca Semenyo, l’ex Bournemouth scavalca Mamardashvili col pallonetto e sigla il tris al minuto 50. Il poker, invece, arriva al 57′ minuto sulla spinta di O’Reilly: assist per Haaland e tripletta dello scandinavo. Il Liverpool potrebbe accorciare dal dischetto, ma Salah si fa parare il penalty da Trafford. La gara, di fatto, finisce qui e i minuti finali ci regalano solo i cambi e l’ingresso di Chiesa, che aveva detto no alla Nazionale perché non al 100%. Vittoria per 4-0 del Manchester City, che centra le semifinali di FA Cup e schianta il Liverpool: nuovi problemi per Slot, in un’annata da dimenticare per i Reds.

CHELSEA-PORT VALE 7-0

Tutto facile per il Chelsea, che travolge la favola Port Vale, che aveva fatto un percorso incredibile fino a qui, con un roboante 7-0 e accede in semifinale con sette marcatori diversi: apre le marcature Hato dopo due minuti, poi il raddoppio di Joao Pedro al 25’ minuto e il tris propiziato da Cole Palmer con l’autorete di Lawrence-Gabriel al 42’minuto. Nella ripresa altri quattro gol dei Blues: Adarabioyo al 57’ minuto cala il poker, Andrey Santos al 69’ minuto segna il quinto gol. Estevao all’82’ minuto segna la rete del risultato tennistico, ed infine Garnacho al 92’ minuto, che chiude i conti su calcio di rigore.

SOUTHAMPTON-ARSENAL 2-1

Esce invece a sorpresa l’Arsenal, ko 2-1 sul campo del Southampton. I padroni di casa dopo mezz’ora di sofferenza aprono le danze della partita al 35’ minuto con Stewart. I Gunners pareggiano i conti al 68’ minuto con Gyokeres. Ma Charles (entrato da pochi minuti) all’85’ minuto manda i Saints in semifinale con la rete del raddoppio definitivo.