Clamoroso Chelsea! Esonerato Rosenior dopo solo quattro mesi

Il Chelsea ha ufficialmente esonerato Liam Rosenior dopo meno di quattro mesi alla guida dei Blues. Arrivato a gennaio 2026 per raccogliere l’eredità di Enzo Maresca, il tecnico inglese paga il brusco crollo di risultati tra Premier League e Champions League, culminato con l’eliminazione europea contro il PSG e con una striscia negativa che ha fatto precipitare il club londinese al settimo posto.

L’inizio dell’avventura di Rosenior sembrava aver rilanciato il Chelsea: sei vittorie nelle prime sette gare in tutte le competizioni e qualificazione agli ottavi di Champions League conquistata con prove convincenti. Poi, però, la rotta si è spezzata. I Blues sono usciti dall’Europa in maniera pesantissima, travolti dal PSG con un complessivo 8-2, e hanno aperto una crisi profonda anche in campionato. Le cinque sconfitte consecutive in Premier League, con 11 reti incassate e zero segnate, hanno spinto la dirigenza a intervenire.

Nel comunicato ufficiale, il club ha ringraziato Rosenior e il suo staff per professionalità e impegno, precisando però che i recenti risultati “non sono stati all’altezza degli standard richiesti”. Parole che certificano una rottura maturata dopo settimane difficili, aggravate anche dallo sfogo del tecnico dopo il 3-0 contro il Brighton, quando aveva accusato la squadra di mancanza di spirito e coraggio. Ora al Chelsea resta un solo obiettivo concreto: la FA Cup, con la semifinale contro il Leeds United in programma il 26 aprile, ultima occasione per salvare una stagione fin qui deludente.