Calcio Estero

Clamoroso CR7, è pronto a lasciare l’Arabia! La clausola shock

Cristiano Ronaldo rompe con l'Al Nassr e accusa la Saudi Pro League di favoritismo! Spunta una clausola da 50 milioni: ecco dove potrebbe giocare CR7 nella prossima stagione.

Feb 6, 20261 Lettura
Cristiano Ronaldo’s unveiling as Al Nassr player, in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, 3rd of January 2023

Il deserto è in fiamme, e stavolta il sole non c’entra. Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e la Saudi Pro League è arrivato a un punto di rottura che sembra irreversibile. Quella che era nata come una luna di miele da un miliardo di dollari si è trasformata, nelle ultime ore, in una guerra fredda fatta di allenamenti saltati, silenzi pesanti e minacce di addio.

Lo sciopero del Re: CR7 contro tutti

Il caso è scoppiato con fragore quando il fuoriclasse portoghese ha deciso di non scendere in campo contro l’Al Riyadh, disertando successivamente anche le sedute di allenamento. Il motivo? Una protesta formale contro i vertici del calcio saudita. Ronaldo si sente “tradito” da un sistema che, a suo dire, starebbe favorendo apertamente i rivali dell’Al Hilal.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il trasferimento di Karim Benzema dall’Al Ittihad proprio all’Al Hilal, la corazzata guidata da Simone Inzaghi che sta dominando il campionato. Secondo CR7, la gestione centralizzata del fondo PIF (che controlla entrambi i club) starebbe pilotando gli equilibri del torneo per garantire il successo della capolista a scapito del suo Al Nassr.

La clausola della libertà: 50 milioni per il ritorno

Mentre i tifosi si chiedono se questa sera Ronaldo scenderà in campo nel big match contro l’Al Ittihad, il mercato internazionale è già in fermento. Nonostante un contratto valido fino al 2027, esiste una via d’uscita: una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Una cifra che, per un giocatore del suo calibro e del suo impatto mediatico, rappresenta un’occasione d’oro. Secondo indiscrezioni rilanciate da TalkSport, i top club turchi avrebbero già mosso i primi passi ufficiali. Il fascino della Super Lig e la possibilità di tornare a respirare il calcio europeo (seppur ai confini) stuzzicano non poco l’ego di un Cristiano mai così furioso.

Cosa succede ora?

L’Al Nassr, per ora, ostenta sicurezza. La dirigenza è convinta che il “capriccio” rientrerà, anche perché Ronaldo ha bisogno di giocare per arrivare al top della condizione ai Mondiali 2026. Ma il seme del dubbio è piantato: se il muro contro muro dovesse continuare, il prossimo giugno potremmo assistere all’ultimo, incredibile trasferimento della carriera di Cristiano Ronaldo.

