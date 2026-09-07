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IPA74274889 - Head Coach Fabio Grosso (Sassuolo) during ACF Fiorentina vs US Sassuolo, Italian soccer Serie A match in Florence, Italy, April 26 2026
Fiorentina

Clamoroso Fiorentina, esonerato Fabio Grosso. Vanoli in pole

Set 7, 20261 Lettura

La Fiorentina esonera Fabio Grosso dopo appena tre giornate di Serie A 2026/2027. La decisione è arrivata dopo il difficile avvio di campionato e l’ultima sconfitta casalinga contro il Torino. Il club viola ha ufficializzato la separazione dal tecnico con una comunicazione che mette fine, molto prima del previsto, alla sua esperienza sulla panchina del Franchi.

Un avvio da dimenticare

I numeri hanno pesato sulla scelta della società: tre sconfitte nelle prime tre giornate, nove gol subiti e uno soltanto realizzato. Un bilancio pesantissimo per la Fiorentina, battuta in casa anche da Frosinone e Torino. Proprio il ko contro i granata e i fischi del pubblico del Franchi al termine della gara avevano evidenziato un clima diventato rapidamente complicato.

La dirigenza ha quindi scelto di intervenire immediatamente, senza concedere ulteriore tempo a Grosso per provare a invertire la rotta. Il tecnico diventa così il primo allenatore esonerato della Serie A 2026/2027, con la Fiorentina chiamata ora a trovare rapidamente una nuova guida per rilanciare la propria stagione.

Paolo Vanoli tra i candidati

L’attenzione si sposta inevitabilmente sul possibile sostituto di Fabio Grosso. Tra i primi nomi emersi c’è quello di Paolo Vanoli, considerato al momento uno dei profili più credibili per la panchina viola.

Non risultano ancora contatti ufficiali tra la Fiorentina e l’ex tecnico viola, ma il suo nome sarebbe entrato nelle valutazioni della società. Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se la dirigenza deciderà di accelerare sul ritorno di Vanoli oppure prendere in considerazione altre soluzioni.

Per la Fiorentina si apre dunque una fase delicata: dopo un avvio di campionato ben al di sotto delle aspettative, la scelta del nuovo allenatore dovrà rappresentare il primo passo per cambiare passo e rilanciare la stagione viola.

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