Calcio Estero

Clamoroso in Carabao Cup, United eliminato dal Grimsby Town

Clamoroso risultato in Carabao Cup (Coppa di Lega inglese): il Manchester United è stato eliminato da una squadra di quarta divisione. Nella lotteria infinita dei calci di rigore, infatti, il Grimsby Town si impone 12-11. Dopo aver dominato tutta la gara per 2-1, con i red devils in difficoltà che trovano il pari solo nel finale. Fatale l’errore dal dischetto di Mbuemo.

Ago 28, 20251 Lettura

Grimsby Town-Manchester United 2-2 (12-11 d.c.r)

Quando pensi che non possa andare peggio di così, ecco che il Manchester United si supera. La squadra allenata da Ruben Amorim, reduce da un mercato faraonico con più di 200 milioni spesi soltanto per un nuovo tridente, è stata eliminata da una formazione di quarta divisione, il Grimsby Town, ai trentaduesimi di finale di Carabao Cup, con il punteggio finale di 2-1. Di Vernam Warren le reti di casa tra il 22′ minuto ed il 30′ minuto del primo tempo, mentre nella ripresa gli ingressi di Bruno Fernandes e Mbeumo hanno prodotto il goal del secondo e, solo nel finale, il pareggio del solito MaguireSono serviti ben 26 calci di rigore per decretare la squadra qualificata: ne sarebbero bastati 5 se Matheus Cunha, acquistato per 70 milioni di euro dal Wolverhampton, non avesse sbagliato il quinto dopo l’errore di Oduor per il Grimsby. Invece la sequenza è andata avanti, e nemmeno Pym e Onana, i portieri, hanno fallito il proprio penalty. Alla fine, a sbagliare è stato l’altro colpo da 70 milioni, Bryan Mbeumo, ex Brentford, che pure aveva contribuito a portare la gara ai tiri dal dischetto. Benjamin Sesko, il terzo acquisto, 80 milioni nelle casse del Lipsia, ha segnato il proprio rigore, ma ha calciato addirittura per decimo.

Le altre gare

Molti più tranquille e “rispettose” dei pronostici iniziali le altre gare della serata. Tutte conferme dalle squadre provenienti dalla Premier League, a partire dall’Everton che passa al turno successivo con due reti confezionate da Charly Alcaraz e l’ex Udinese Beto. In contemporanea il Fulham, a seguito del Brighton a valanga sull’Oxford United.

Carabao Cup, i risultati:
Everton – Mansfield 2-0
Fulham – Bristol City 2-0
Oxford United – Brighton 0-6
Grimsby-Manchester United 2-2 (12-11 d.c.r)

 

 

Nello Paolo Pignalosa

Premier League

