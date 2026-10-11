Clamoroso in Liga: partita sospesa, Vinicius espulso e Barça sempre più in fuga

Il sabato di Liga si apre col botto: la contestazione più peculiare vista negli ultimi anni, a base di aeroplanini di carta e gomme lanciati sul campo di Vallecas, indirizzata al presidente dei Rayos, termina con la sospensione e il rinvio dell’incontro tra Rayo e Athletic. Concluso regolarmente, e senza sorprese, il resto dell’anticipo dell’8° giornata. Barcelona e Atlético consolidano le posizioni di vertice, il Real Madrid conquista tre punti vincendo di misura e si mantiene in coda alle altre due grandi.

Rayo Vallecano – Athletic Club: partita sospesa (0-0)

Clamoroso a Madrid. L’incontro all’Estadio de Vallecas è stato interrotto (al 13’) e poi definitivamente sospeso nel corso del primo tempo (attorno al 26’-30’) a causa del lancio ripetuto di oggetti (aerei di carta, piccole palline di gomma e biglie) da parte dei tifosi di casa. Il gesto rappresenta una protesta organizzata contro il presidente Martín Presa, regolarmente presente sugli spalti, accusato di cattiva gestione e di responsabilità sulle condizioni di sicurezza dello stadio, recentemente riaperto dopo mesi di chiusura per gravi carenze strutturali e sanitarie. I tifosi baschi, gemellati con i Vallekani, si sono uniti alla protesta, partecipando attivamente al lancio degli innocui oggetti balistici. L’arbitro José María Sánchez ha interrotto il gioco per una mezz’ora e, su raccomandazione delle forze dell’ordine, ha deciso la sospensione definitiva. Il match verrà recuperato in data da destinarsi, scongiurando l’eventualità dello 0-3 a tavolino. L’episodio ha messo in evidenza le tensioni accumulatasi tra tifoseria e proprietà, in un contesto già delicato per il ritorno a Vallecas dopo le trasferte forzate a Leganés. Al termine dell’incontro, la tifoseria ha rivendicato la protesta, ritenuta “legittima, democratica, necessaria e pacifica” per salvare la squadra dalla mala gestione del presidente, e dando appuntamento agli avversari per il ritorno al San Mamés in condizioni, si spera, migliori.

Deportivo Alavés 1-2 Atlético de Madrid

All’Estadio de Mendizorrotza l’Atlético di Diego Simeone ha strappato una vittoria sofferta ma importante, confermando la scia positiva (quarta vittoria consecutiva in campionato) e mantenendosi in pressing alto sul Barça capolista. Alejandro Grimaldo ha sbloccato il risultato al 33’ con un’azione ben costruita (su assist di Jonathan David). Lucas Boyé ha pareggiato su calcio di rigore nel recupero del primo tempo (45’+6’). Nella ripresa l’espulsione diretta di Ángel Pérez (minuto 61’) per fallo duro ha lasciato gli albiazules in dieci. L’Atlético ha dominato il possesso e ha trovato il gol della vittoria al 87’ con un colpo di testa del “Cuti” Romero su cross di Álex Baena. Una vittoria di grinta e carattere che porta i colchoneros a 19 punti (6 vittorie, 1 pari, 1 sconfitta). L’Alavés, combattivo fino all’ultimo, resta a quota 11 in zona Europa League.

FC Barcelona 3-0 Getafe

Sanno solo vincere, e lo confermano in scioltezza. Al Camp Nou (che ha omaggiato Pedro, pochi giorni dopo l’annuncio del ritiro, in un commovente saluto prima del match con cori, applausi e striscioni di ringraziamento) il Barcelona prosegue la sua marcia impeccabile, conquistando l’ottava vittoria in altrettante giornate e eguagliando il miglior avvio di sempre del club (per gli archivisti, stagione 2013-14). Anthony Gordon, sostituto dell’acciaccato Raphinha, ha segnato il suo primo gol blaugrana già al 2’, con un tiro dalla distanza deviato. Gabriel Jesus ha raddoppiato al 30’. Nella ripresa la partita è stata chiusa da Koundé al 73’, sfruttando un cross di Lamine Yamal. Partita dominata nel possesso palla (oltre l’80%) e nelle proiezioni offensive, con 23 tiri totali e un xG elevato. I blaugrana restano imbattuti e soli al comando con 24 punti su 24 disponibili; il Getafe si conferma incapace di espugnare Barcellona, cosa mai avvenuta nella sua storia.

Real Madrid 1-0 Villarreal

I 75.242 spettatori del Bernabéu devono attendere oltre un’ora per sciogliersi in un’esultanza misurata, ma necessaria; il Real Madrid ha conquistato tre punti importanti ma in maniera sofferta, chiudendo il match in dieci uomini. Partita dai ritmi blandi, primo tempo noioso al pieno Estilo Mou dominato dai padroni di casa ma con appena tre occasioni nitide per sbloccarla. La risolve Diomande al 62’ con un tiro preciso, a botta sicura, su assist illuminante di Fed Valverde, inizialmente annullato e poi convalidato dal VAR. Poco dopo Vini Júnior (subentrato nella ripresa, da aprile era sempre stato titolare) decide di mettersi in proprio e diventare protagonista, anche se in negativo: il suo goal del raddoppio viene annullato per fuorigioco, lui si vendica strattonando i dreadlocks a Nathan e viene espulso per comportamento violento. Prosegue ininterrottamente il momento no del gioiello brasiliano, accusato di scarso impegno e addirittura di servirsi di un sosia per saltare gli allenamenti, e ora anche in difficoltà nel gestire l’emotività. Portato a forza fuori dal campo, il fantasista ha poi chiesto scusa via social ai tifosi, i quali non hanno mancato di fischiarlo costantemente. Nonostante l’inferiorità numerica, e grazie a un affidabile Courtois, i ragazzi di Mourinho hanno gestito il vantaggio e portato a casa la vittoria. Il Real Madrid sale a 18 punti (6 vittorie e 2 sconfitte), consolidando il posto nelle posizioni di vertice dietro Barcelona e Atlético.