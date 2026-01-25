Clamoroso Lazio, Romagnoli resta in biancoceleste. Addio Qatar

La Lazio sorprende tutti e spegne sul nascere le indiscrezioni di mercato: Alessio Romagnoli non si muove. Con una nota ufficiale, il club biancoceleste ha blindato il proprio difensore centrale, definendolo un pilastro del progetto tecnico e chiudendo definitivamente la porta a una cessione che, fino a poche ore fa, sembrava tutt’altro che improbabile.

Il comunicato che cambia lo scenario

A chiarire la posizione della società è stata direttamente la Lazio, che ha parlato senza margini di interpretazione: Romagnoli “non è mai stato inserito sul mercato” e, nonostante i numerosi sondaggi ricevuti, “la volontà del club è ferma nel trattenerlo”. Un messaggio netto, che restituisce centralità al difensore non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano e di leadership.

La tempistica ha reso la vicenda ancora più significativa. Dopo Lecce-Lazio, molti avevano interpretato l’atteggiamento del giocatore come un possibile saluto al pubblico biancoceleste, anche alla luce dell’interesse concreto dell’Al Sadd, club allenato da Roberto Mancini. Un’ipotesi rafforzata dalle recenti dichiarazioni di Maurizio Sarri, che aveva parlato apertamente di un possibile ridimensionamento del club.

La linea Sarri e la risposta della società

Proprio le parole di Sarri sembrano aver fatto da detonatore. Il tecnico toscano non ha mai nascosto la propria contrarietà a una cessione di Romagnoli, soprattutto a gennaio, considerandolo insostituibile per equilibrio difensivo ed esperienza. Il comunicato della Lazio appare quindi come una risposta chiara anche all’allenatore: meno ambiguità, più certezze.

Classe 1995, Romagnoli è oggi uno dei riferimenti dello spogliatoio. La società lo considera una figura chiave per stabilità, identità e continuità, elementi fondamentali in una fase delicata della stagione. Trattenerlo significa non solo difendere il presente, ma anche dare un segnale al gruppo e all’ambiente.