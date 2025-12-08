Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Calcio Estero

Clamoroso Real Madrid, Xabi Alonso a rischio esonero

Sconfitta in casa col Celta, rapporto con i giocatori ai minimi storici: il tecnico di Tolosa si gioca la permanenza col City

Dic 8, 20252 Lettura
CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JUNE 22: Jaime Lozano, Head Coach of CF Pachuca, looks on during the FIFA Club World Cup 2025 group H match between Real Madrid CF and CF Pachuca at Bank of America Stadium on June 22, 2025 in Charlotte, North Carolina. (Photo by Grant Halverson - FIFA/FIFA via Getty Images)

La situazione in casa Real è sul filo del precipizio. Il perentorio 2-0 incassato dal Real Madrid contro il Celta Vigo ha acceso tutte le sirene d’allarme nella casa blanca, trasformando la panchina di Xabi Alonso in una sedia elettrica con timer a pochi secondi dallo zero.

Come riporta il giornale iberico Marca, subito dopo il partido nella sede di Chamartìn ha avuto luogo una riunione fiume notturna negli uffici del club, per analizzare la delicata situazione e decidere le mosse future. Dirigenti rinchiusi per ore, fino oltre l’una di notte, per decidere se salutare o meno il tecnico basco. In poco più di un mese Xabi è passato dal comandare la Liga con cinque punti di vantaggio sul Barça a inseguire i catalani da quattro lunghezze. Una caduta libera che ha scosso finanche i lampadari del Bernabéu.

Il verdetto del summit notturno, riporta la stampa capitolina, è un aut aut: la sfida di mercoledì con il Manchester City sarà l’ultimissima chiamata. Dentro o fuori, senza appello. Perché, e qui il quadro si fa ancor più pesante della situazione di classifica, il legame con lo spogliatoio sarebbe ormai ai minimi storici: rapporto “irrimediabilmente compromesso”, dicono. E quando un gruppo smette di seguire l’allenatore, soprattutto un idolo della tifoseria Blanca, resta solo il conto alla rovescia. E non riuscire a sfruttare questo gruppo, con un Mbappé più in forma che mai, sarebbe poco meno che un delitto.

Non sorprende quindi che i vertici madridisti abbiano già aperto il taccuino in cerca di allenatori disponibili. In cima alla lista vi sarebbero due nomi che fanno tremare le panchine di mezzo mondo: Zinedine Zidane, l’uomo delle tre Champions di fila, e Jürgen Klopp, il profeta del gegenpressing in cerca di una nuova avventura. Una tentazione forte, fortissima. Tanto che, raccontano, i primi sondaggi sarebbero partiti già nella notte più lunga della stagione blanca.

Intanto, la “riunione di Atene” e la presunta congiura interna—fantasmi che aleggiavano da settimane—sono spariti come neve al sole. Rimane invece l’amarezza per una serata sfuggita di mano: prima un’ora disastrosa in campo, poi la squadra intrappolata in un groviglio di proteste, e infine la giostra dei cartellini. Fuori Fran Garcìa, fuori Fernandez, entrambi per eccesso di lamentele. Il tutto sotto gli occhi di un pubblico che ormai alterna lo sbadiglio all’incredulità.

 

Adesso è il momento della verità. Mercoledì il City del catalano Guardiola entrerà al Bernabéu per un match che vale una stagione, forse anche una carriera. Xabi Alonso è ancora sulla panchina del Real, ma la sensazione è chiara: sta camminando su una linea sottilissima. E sotto non c’è una rete.

