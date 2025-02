Classiquè al PSG, Rabiot lancia il Marsiglia di De Zerbi, poker Lione

Dopo aver conquisto l’acceso ai quarti di finale senza sforzo, il PSG mette la freccia anche in campionato dove tra le mura amiche del Parco Dei principi liquida con secco 4-1 il Monacò, decretando fattivamente la fine della corsa scudetto per la formazione monegasca, semmai il discorso in qualche modo era ancora aperto, ma soprattutto il popolo parigino binda anche alla prima di Kvartskhelia con la nuova maglia, rimarcando ancor di più quanto forse il georgiano fosse servito alla causa del Napoli e di Conte, che giustamente hanno ceduto il giocatore visto la cifra offerta dal club d’oltralpe, senza però rimpiazzarlo, che ha portato a moti di protesa ed a licenziamenti in diretta televisiva.

Della sconfitta del Monacò ne approfitta il Marsiglia di De Zerbi, che liquida con un secco 2-0 un’Angers ancora stanco dalle fatiche della Coppa di Francia, dove ha staccato il passo per i quarti. Dunque una vittoria importantissima per il club marsigliese ora secondo con 43 punti, quasi sicuramente protagonista con il PSG nel prossimo campionato per la lotta scudetto. Dopo l’eliminazione dalla Coppa di Francia, il Nizza tra le mura amiche cerca di cancellare la debacle, superando per 2-0 il Lens, agganciando al terzo posto il Monacò. Settimana nera per la tifoseria del Lilla, che dopo aver dovuto ingoiare malvolentieri l’eliminazione dalla Coppa di Francia, nel weekend ha visto il proprio club venire sconfitto per 2-1 dal fanalino di coda Le Havre.

Chi fa la voce grossa è il Lione, che tra le mura amiche liquida con un pesante 4-0 ,il Reims, schizzando a quota 33 punti, portandosi sulla ruota del Lilla e nella scia del Monacò. Dopo il successo nella coppa nazionale che ha visto il Brest staccare il pass per i quarti di finale, il team della Bretagna si ripete anche in campionato, dove in casa del Nantes riesce ad imporsi per 2-0, volando cosi a quota 31 punti, portandosi sulle ruote di Lens e Lione.

Alle spalle del Brest si muove lo Strasburgo, che esorcizza l’eliminazione dalla coppa di Francia, imponendosi per 2-0 sul Montpellier, toccando quota 30 punti e compiendo un bel passo verso la salvezza. Ma alle spalle dello Strasburgo, lo scontro diretto tra Auxerre e Tolosa finisce con un pirotecnico 2-2, che regala ad entrambe un buon punto in classifica, facendo di fatto dimenticare l’amara eliminazione nella coppa nazionale patita dal Tolosa. Vittoria importante in chiave salvezza, anche quella conquistata dal Rennes che in casa del Saint’Etienne, riesce ad imporsi per 2-0 conquistando tre punti pesantissimi oltre che lo scontro diretto.