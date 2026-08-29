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LEIPZIG, GERMANY - OCTOBER 23: Ibrahima Konate of Liverpool is challenged by Antonio Nusa of RB Leipzig during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD3 match between RB Leipzig and Liverpool FC at Leipzig Stadium on October 23, 2024 in Leipzig, Germany. (Photo by Oliver Hardt - UEFA/UEFA via Getty Images)
Bundesliga

Colpaccio Elversberg contro il Leverkusen, ok Lipsia e Colonia

Ago 29, 20261 Lettura

RB LIPSIA- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 3-0

Vittoria, come lo scorso 11 aprile. L’ RB Lipsia sconfigge per la seconda volta di fila in casa il Borussia Monchengladbach. Allora fu 1-0, questa volta un più ampio 3-0. Al 25′ della prima frazione Baku apre le marcature con un sinistro su assist di Gomis. Al 4′ della ripresa quest’ ultimo e’ ancora prezioso in fase di rifinitura mettendo Nusa in condizione di raddoppiare di destro. Al 21′ Reitz chiude i conti di destro su suggerimento di Nwunku. Al 50′ gli ospiti sognerebbe con Bolin ma il.gol è annullato dall’ arbitro per fuorigioco dopo.consultazione con il Var.

MAINZ- PADERBORN O-0

Dalla massima serie mancava dalla stagione 2019-2020. Il Paderborn battezza il suo ritorno in Bundesliga imponendo il pareggio.a reti bianche al Mainz. Le due squadre si sono.sfidate a viso aperto.senza però riuscire a perforarsi.

ELVERSBERG- BAYER LEVERKUSEN 3-2

Esordio di stagione con il botto! La matricola Elversberg battezza il campionato imponendosi per 3-2 contro.il.blasonato Bayer Leverkusen. All’ 8′ i padroni di casa passano in vantaggio con un sinistro dal limite di Petkov su assist di Onyeka. Tempo un minuto e Campbell raddoppia di sinistro. Al 1′ della ripresa Mokwa segna il 3-0 con un destro da distanza ravvicinata su cross di Petkov. Al 32′ gli.ospiti accorciano le distanze con un destro dell’ ex Sampdoria e Roma Schick su corner di Maza. Al 46′ Kofane avvicina di nuovo il Bayer Leverkusen con un.destro da centro area.

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Cristiano Comelli

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