Colpaccio Galatasaray! Sané è pronto per una nuova avventura!

L’esterno Sané, classe ’96 e centrocampista dei bavaresi, vuole chiudere la sua esperienza in Germania per trasferirsi in un club turco. Stiamo parlando del Galatasaray, fresco campione del campionato ‘Süper Lig’ con in squadra diversi giocatori ex Serie A come Osimhen, Icardi, Morata, Muslera, Lemina, Torreira. La vittoria in campionato non ha fatto del tutto felici i tifosi, perché avrebbero voluto terminare la stagione con un trofeo più importante, come la Champions League. Nonostante l’eliminazione contro l’Inter ai quarti di finale di ritorno, la squadra di Kompany non è tornato a casa a mani vuote. Ci si aspettava sicuramente qualcosa in più data la forza della squadra e la storia del club tedesco, ma non sempre tutto riesce. C’è chi ha vinto il primo trofeo della sua carriera grazie ai ‘rossi’ (come Harry Kane) e chi invece vuole cambiare aria dopo anni.

Quest’ultimo è proprio il caso del n.10. 153 presenze con il Bayern Monaco con 40 gol in tutte le competizioni dopo 5 stagioni, portando a casa 1 coppa del Mondo per Club, 1 Supercoppa Uefa, 3 Supercoppe di Germania e 4 campionati tedeschi, per un totale di 9 trofei conquistati.

Accordo Sané-Galatasaray: le cifre

L’esterno firmerà un contratto triennale con i ‘giallorossi’ fino al 30 giugno 2028, con un ingaggio da 15 milioni di euro netti all’anno.

Bayern Monaco-Sané: i probabili motivi dell’addio

Evidentemente la scelta di lasciare il proprio paese dipende dal fatto che non abbia più gli stimoli per continuare con i bavaresi, contento comunque di aver contribuito alle tante vittorie in questi anni. Il pensiero del giocatore ora è quello di pensare al futuro e respirare un’aria diversa con nuove motivazioni e voglia di vincere ancora.

Ha raggiunto l’apice della sua carriera ai tempi del Manchester City di Pep Guardiola, e anche senza aver mai alzato la Champions League rimane un fuoriclasse che tutti vorrebbero avere. Il suo talento sicuramente non manca e lo dimostrerà anche in Turchia, grazie alle giocate che lo hanno reso più forte.

Dal sogno turco a quello con la nazionale

Di sicuro non raggiungerà calciatori del calibro di Messi, Ronaldo o Neymar, ma sta di fatto che quando scende lui in campo sono dolori per gli avversari. Sané ha dimostrato in questi anni di avere le qualità per giocare in grandi squadre e la nuova avventura non lo porterà di certo a buttare via quanto fatto nelle precedenti stagioni, continuando a vestire la maglia della nazionale, sognando magari di alzarla da assoluto protagonista nel 2026 dopo quello del 2014 vinto dai tedeschi ma guardato dalla tv quando lui compì appena 18 anni.