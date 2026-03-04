Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Premier League

Colpaccio Wolves, Liverpool ko! L’Everton sogna l’Europa

Nelle partite della 29^ giornata di Premier League, turno infrasettimanale, il Liverpool inciampa clamorosamente in casa dell’ultima in classifica: il Wolverhampton si impone 2-1 sui Reds. Il Leeds cade in casa contro il Sunderland con un rigore di Diarra e adesso deve guardarsi le spalle dal Tottenham di Tudor. L’Everton inizia a sognare l’Europa dopo la vittoria netta sul Burnley. Finisce con uno scialbo pari senza reti e senza emozioni Bornemouth-Brentford

Mar 4, 2026
TIRANA, ALBANIA - MAY 25: Arne Slot, Head Coach of Feyenoord reacts during the UEFA Conference League final match between AS Roma and Feyenoord at Arena Kombetare on May 25, 2022 in Tirana, Albania. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Quattro le gare disputate in Premier League e valide per la 29^ giornata di campionato. Il Liverpool viene clamorosamente sconfitto 2-1 dal Wolverhampton, fanalino di coda della classifica. Vittorie per Everton e Sunderland contro Burnley e Leeds. Finisce a reti inviolate Bournemouth-Brentford. Il Liverpool cade 2-1 sul campo del Wolverhampton. Succede tutto nel finale: padroni di casa avanti al 78′ minuto con Gomes, pareggio degli uomini di Slot con Salah all’83’ minuto e gol vittoria segnato da André in pieno recupero. Termina a reti inviolate la sfida tra Bournemouth e Brentford: gara con poche emozioni, che ha visto i padroni di casa cercare con maggiore insistenza la porta avversaria. Con questo pareggio il Brentford fallisce il sorpasso al Chelsea e si porta a 44 punti, in settima posizione. Quattro punti più indietro il Bournemouth. L’Everton batte 2-0 il Burnley, al termine di una gara dominata e decisa dalle reti di Tarkowski al 32′ minuto e di Dewsbury-Hall al 60′ minuto. I padroni di casa raggiungono momentaneamente l’ottava posizione in classifica a 43 punti, uno in meno rispetto al Brentford. Vittoria esterna per il Sunderland, che si impone 1-0 sul campo del Leeds. A decidere la sfida è una rete segnata da Diarra, a venti minuti dalla fine, su calcio di rigore.

WOLVERHAMPTON-LIVERPOOL 2-1

Tre vittorie di fila stavano rilanciando il Liverpool in Premier League, ma i campioni in carica hanno subito un’imprevista battuta d’arresto questa sera contro il fanalino di coda Wolverhampton. Tutto è accaduto nel finale: i padroni di casa si sono imposti per 2-1 con la rete decisiva arrivata nel recupero, quando un tiro di André è stato deviato da Gomez beffando Alisson. Solo poco prima, Salah aveva pareggiato il gol realizzato da Gomes per i Wolves al 33′ minuto. Quinto in classifica con 48 punti dopo 29 giornate (l’Arsenal guida con 64), il Liverpool è staccato di tre lunghezze dall’Aston Villa, quarto con 51, e precede di altrettante il Chelsea, sesto. Il Wolverhampton rimane in fondo, a undici punti dalla zona salvezza, ma con i Reds ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva, dopo aver appena sconfitto il Villa.

BORNEMOUTH-BRENTFORD 0-0

Il Brentford continua il suo sogno europeo con uno 0-0 a Bournemouth che tiene le Bees al settimo posto con 44 punti, ma fallisce il sorpasso sul Chelsea. La partita è scialba e noiosa. Il Brentford prova a tenere i ritmi alti e a cercare il gol con insistenza, ma la difesa del Bornemouth tiene bene. E la partita finisce a reti inviolate. Per le Cherries 9° risultato utile di fila ma terzo pari consecutivo e una sola vittoria nelle ultime cinque.

EVERTON-BURNLEY 2-0

Sogna l’Europa anche l’Everton, ora 8° dopo il 2-0 casalingo sul Burnley che significa secondo successo di fila e 43 punti. Il Burnley, al secondo ko consecutivo, continua penultimo con un piede e mezzo in Championship.

LEEDS-SUNDERLAND 0-1

Un rigore di Diarra al 70’ minuto restituisce al Sunderland la vittoria che aspettava da quattro turni: l’1-0 a Leeds porta i Black Cats a quota 40 e lascia la squadra di Farke a 31 dopo la seconda sconfitta di fila. Il Leeds ora è obbligato a guardarsi le spalle dal Tottenham di Tudor per la lotta salvezza e invece costretto al ko ad Elland Road per 1-0.

 

Nell’ultima partita del 4° turno/sedicesimi di finale di F.A. Cup, rinviata per maltempo, il Port Vale elimina il Bristol City

Si è disputata la sfida valevole per la quarta giornata di Fa Cup tra Port Vale (club di Ligue One) e Bristol City, squadra che milita in Championship. Un match che era stato rinviato per maltempo.  A vincere, dopo una gara equilibrata e ricca di emozioni, è stato il Port Vale, che si è aggiudicato la sfida 1-0, grazie ad una rete segnata nel corso dei Tempi Supplementari da Waine, al 116′ minuto di gioco.

PORT VALE-BRISTOL CITY 0-0 (1-0 d.t.s)
Nel recupero della partita valida per il 4°tunro/sedicesimi di finale di F.A. Cup, il Port Vale passa il turno e chiude così il quadro. Dopo il rinvio per maltempo, il Port Vale fa sua la qualificazione agli ottavi di finale di FA Cup grazie al guizzo nei tempi supplementari di Ben Waine: il neozelandese è l’eroe di Stoke-on-Trent stasera grazie al gol che batte, nei tempi supplementari, al 116′ minuto il Bristol City, squadra di categoria superiore. Al triplice fischio, però, scatta la rissa a bordocampo. Festa mozzata a metà per i padroni di casa. E’ l’ultimo atto dei sedicesimi della coppa, d’ora in avanti saranno ottavi di finale: il Port Vale sfiderà il Sunderland.

 

 

 

Nello Paolo Pignalosa

Premier League

