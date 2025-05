Colpo da 70 mln: Gyokeres in partenza, ecco chi è pronto a prenderlo

Terminata nel migliore dei modi la seconda stagione con la maglia dello Sporting Lisbona (totale di 54 goal stagionali, più dobradinha campionato e coppa nazionale conquistati, con una costanza di rendimento impressionante) è tempo di pensare al futuro per Viktor Gyokeres. Come già scritto da Fabrizio Romano, ad oggi è certa la non permanenza del bomber in Portogallo anche per la prossima stagione; il giocatore ha fatto sapere di non voler rispettare il contratto che lo lega allo Sporting per altri tre anni, preferendo andare a cercar fortuna in altri campionati. Una seconda parte di carriera nelle squadre più prestigiose del continente, meritata a suon di goal e prestazioni monstre.

Lo Sporting ha naturalmente accettato la volontà del giocatore e si prepara ad incassare una cifra cospicua, dopo aver speso 20 milioni nell’estate 2023 per assicurarsi le prestazioni (un colpo di mercato da maestri) dell’allora semisconosciuto attaccante del Brighton. Secondo Tmw, lo svedese avrebbe raggiunto un accordo con il club che gli consentirà di liberarsi in estate per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Lo Sporting è infatti disposto a valutare offerte tra i 60 e i 70 milioni, cifra che potrebbe innescare un’asta tra i grandi club europei. Per il momento l’attaccante non ha espresso preferenze né si è particolarmente aperto sulla questione, ma è facile pensare ad un suo ritorno in Premier League, stavolta con un ruolo da protagonista. Si è parlato nei giorni scorsi di un’offerta del Manchester United, allenato da quel Ruben Amorim che per primo lo ha lanciato fra i grandi del calcio, alla ricerca di nuovi innesti per ripartire dopo all’ennesima stagione fallimentare, rifiutata dal giocatore ansioso di mettersi in luce anche nella prossima Champions, e di un pallido interesse della Juventus, filtrato da alcuni giornali di area bianconera.

Più concrete, visto lo scenario europeo che si profila, le piste in direzione Londra, sponda Arsenal o Chelsea. I due club giocheranno nell’Europa più grande e sono abituati a risultati di prestigio, oltre ad avere una maggiore disponibilità monetaria. Il loro interesse ad acquistare una prima punta “pesante” è reale, ma la concorrenza davanti è ampia e in questa fase ancora vanno definite le strategie di mercato. Nei prossimi giorni, in vista del Mondiale per Club, forse ne sapremo di più; la certezza è che un nuovo centravanti svedese, convertitosi a suon di prestazioni in gallina dalle uova d’oro, sarà uno dei pezzi pregiati di questo mercato estivo.