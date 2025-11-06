Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Colpo grosso della Dea! Un gol di Samardzic stende il Marsiglia

La squadra di Juric fa un balzo in classifica e avvicina la possibilità di conquistare almeno i playoff

Nov 6, 20251 Lettura
Atalanta's Mario Pasalic celebrates with Atalanta's Lazar Samardzic after the 2-1 goal at a game between Italian club Atalanta Bergamo and Belgian soccer team Club Brugge, on Tuesday 30 September 2025 in Bergamo, Italy, on the second day of the UEFA Champions League competition. BELGA PHOTO SPADA/LA PRESSE *** BENELUX ONLY *** (Photo by SPADA/LA PRESSE/Belga/Sipa USA)

OLYMPIQUE MARSIGLIA- ATALANTA 0-1

La vittoria che in campionato le manca da cinque turni è arrivata in Champions League. Un’Atalanta determinata e ordinata riesce a espugnare il Velodrome superando per 1- l’Atletico Marsiglia e ottiene il terzo risultato utile di fila nonché il primo acuto lontano dal Gewiss Stadium in campo europeo. La squadra di Ivan Juric batte così un colpo significativo che le potrebbe essere preziosa benzina per il serbatoio del morale per tentare di riaffacciarsi alla parte nobile della classifica. Al 13’ gli orobici hanno subito l’occasione per passare in vantaggio, Rulli commette fallo su Krstovic ed è rigore. Dagli undici metri, però, l’ex Milan De Ketelaere si fa ipnotizzare dal portiere marsigliese. L’Olympique Marsiglia sferra subito la controffensiva al minuto 23 con Aubameyang, il suo insidioso tentativo è però deviato da Carnesecchi oltre la traversa. Al 32’ è Hojberg a calciare malamente su una buona imbeccata di Greenwood fallendo il vantaggio dei transalpini. Al 35’ Krstovic sfrutta una deviazione su un precedente tiro di Ederson ma conclude alto.Termina così a reti bianche un primo tempo di buona fattura da entrambe le parti con i bergamaschi a recriminare per l’errore dal dischetto.

L’Atalanta prova subito a graffiare a inizio ripresa con un’incornata di Bellanova che termina però a lato. La risposta dei francesi giunge al minuto 17 prima con Greenwood che si vede respingere il tiro, poi con Aubameyang che trova Carnesecchi pronto. Al 25’ Lookman segna su cross di Bellanova ma il direttore di gara annulla dopo un consulto con il Var. Al 33’ una punizione di Greenwood è bloccata da Carnesecchi. Al minuto 41 Ederson fallisce l’occasione del possibile acuto atalantino con Ederson. Il batti e ribatti prosegue con l’Olympique Marsiglia vicino al gol al minuto 42 con una conclusione a giro di Aubameyang alta. La svolta della gara arriva al minuto 44 con il vantaggio atalantino con una gran botta dell’ex Udinese Samardzic da trentacinque metri. Nel finale i marsigliesi ci provano con Gomez e Greenwood ma il risultato resta nelle mani dei nerazzurri.

Avatar
Cristiano Comelli

