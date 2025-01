Colpo grosso Viola all’Olimpico! Lazio sconfitta 1-2

La Fiorentina ritrova la vittoria dopo un mese e mezzo, ai danni dell’attuale diretta concorrente per il piazzamento Champions, una Lazio indolente nel primo tempo e rabbiosa nel secondo, troppo poco per avere la meglio sui viola. La pressione asfissiante dei gigliati crea da subito grattacapi agli uomini di Baroni, e aspettarsi che non produca effetti è come aspettarsi di trovare le patate crescere sugli alberi. Tra l’11 e il 17′ la Fiorentina va due volte a segno con le stesse modalità: recupero palla, sovrapposizione sulla fascia e pallone servito in area dove prima Adli e poi Beltran si fanno trovare prontissimi nelle vesti di finalizzatori. Al doppio svantaggio la Lazio risponde con poche idee e confuse, la Fiorentina invece mantiene l’intensità e non trova il 3 a 0 su una sforbiciata di Gudmunsson che termina sul palo a Provedel battuto.

Baroni mischia le carte a inizio secondo tempo, dentro quindi Rovella e Pedro. La scossa produce dalle prime battute della ripresa il forcing biancoceleste che stanzia costantemente nella metacampo viola. La veemenza però non produce occasioni nitide e De Gea non viene impegnato con Gila che conclude due volte fuori tra il 50′ e il 55′. Al 60’Adli viene espulso in modo a dir poco singolare da Rapuano, che prima lo ammonisce per perdita di tempo al momento del cambio e subito dopo per aver scagliato un pallone verso la tribuna Tevere: la decisione scatena un parapiglia nella panchina viola con Palladino furibondo per la sanzione arbitrale. Pochi minuti dopo De Gea perde palla su uscita alta e la sfera colpisce il legno della sua porta, negando la rete che avrebbe accorciato le distanze.

La Lazio continua a provarci, ma non va oltre un tiro alto di Pedro e un colpo di testa sopra la traversa di Zaccagni. La Fiorentina si mostra umile, accettando la pressione degli avversari e sacrificandosi su ogni pallone. Il muro resiste sino al 91′ quando Marusic insacca di testa in seguito a una mischia selvaggia in area di rigore. Nei 5 minuti finali succede di tutto: De Gea prodigioso su conclusione da fuori di Marusic, espulsi Baroni e Palladino, sospetta tacchettata volontaria di Kean sul volto di Rovella, Provedel come attaccante aggiunto e il palo interno colpito da Pedro, con il pallone beffardo a danzare sulla linea di porta, con Rapuano che fischia la fine dell’incontro. La Lazio vede quindi ridursi il vantaggio sulle inseguitrici e riemerge il problema di approccio ai match, un limite che Baroni non ha mancato di evidenziare. Palladino e i suoi ritrovano, oltre a tre punti di platino, l’entusisamo infiacchito nell’ultimo mese.