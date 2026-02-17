Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Colpo Lecce a Cagliari: 2-0 all’Unipol Domus e salvezza più vicina

Continua il periodo positivo per i giallorossi dopo il successo contro l’Udinese. I rossoblù si fermano ancora

Feb 17, 20262 Lettura
Nikola Stulic of US Lecce celebrates after scoring a goal during US Lecce vs Pisa SC, Italian soccer Serie A match in Lecce, Italy, December 12 2025

CAGLIARI-LECCE 0-2
20′ st Gandelman, 31′ st Ramadani

La 25ª giornata di ‘Serie A’ si è conclusa con il posticipo tra Cagliari e Lecce, vinta dai salentini che ora possono trascorrere per il momento una settimana tranquilla in vista della prossima sfida dopo la vittoria della Fiorentina contro il Como. I giallorossi sono sembrati più attenti e pronti per sfruttare le occasioni, cinici sotto porta, con le statistiche che confermano quanto scritto. La squadra di Pisacane in 90’ non ha avuto l’opportunità di centrare lo specchio della porta neanche in un’occasione, contro i 4 tiri degli uomini di Di Francesco che diventano fondamentali per aggiungere punti in più in classifica.

Il Cagliari di Mina e compagni è sembrato attendista nel primo tempo, mentre nella ripresa è calato d’intensità, uscendo dal match prima con il gol di Gandelman (secondo gol consecutivo dopo quello contro l’Udinese) e poi definitivamente con la rete di Ramadani al 76’ (la prima in campionato per il centrocampista albanese in questa stagione). Nell’occasione della seconda rete, il raddoppio del Lecce è stato revisionato dal VAR per possibile fuorigioco di Coulibaly, poi considerato regolare così come anche il recupero dello stesso, il quale ha offerto proprio l’assist per chiudere la partita.

Nei minuti restanti la squadra di casa ha comunque provato ad accorciare le distanze, ma non è bastato, pertanto il lavoro di Pisacane non sta convincendo viste le ultime 2 uscite, considerando anche il 2-0 subito dalla Roma allo stadio ‘Olimpico’ dopo 3 vittorie consecutive. Ora il Lecce ha una settimana di tempo per prepararsi alla partita da disputarsi al ‘Via del Mare’ sabato alle ore 18:00 contro l’Inter di Christian Chivu, reduce dalla vittoria contro la Juventus nonostante le numerose polemiche a causa delle decisioni arbitrali che hanno visto protagonista il sig. La Penna e la reazione di Alessandro Bastoni che sono oggetto di discussione in questi giorni.

Il Cagliari, invece, andrà in scena nel match interno contro la Lazio di Maurizio Sarri, che viene da una sconfitta subita in casa per 0-2 contro l’Atalanta di Raffaele Palladino in un momento non positivo non solo per la mancanza di risultati, ma anche per il rapporto tra società e squadra con i propri tifosi, che da un po’ di partite disertano lo stadio a causa dell’operato di Lotito in merito al mercato di riparazione del mese scorso. Il rendimento altalenante potrebbe essere favorevole per la formazione sarda, sfruttando così l’occasione, portando a casa un risultato prezioso in termini di classifica.

