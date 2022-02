Come cambia la squadra di Mourinho, e nuove prospettive di classifica

Il mercato di gennaio svolto da Pinto ha portato al tecnico portoghese due pedine tatticamente fondamentali per il suo modo di intendere e fare calcio. I giocatori che sono arrivati non sono ricercati top players ma discreti giocatori che vanno a coprire due ruoli (il terzino destro e il centrocampista centrale) dove la Roma ha sofferto moltissimo l’assenza di alternative valide nel corso della prima parte di stagione. Il giocatore inglese ex Arsenal rappresenta un vero e proprio jolly, in grado di agire su entrambe le fasce, garantendo un ottimo ritmo offensivo e una discreta copertura in fase difensiva, fornendo quindi un’alternativa di massimo valore a Karsdorp e Vina, ormai divenuti veterani di Mou, specialmente il funambolico olandese. Arriva un giocatore quindi in grado di fornire un’ottima assistenza alle realizzazioni di Tammy Abraham, essendo in grado di arrivare con lucidità e qualità sul fondo pronto a creare ottime occasioni per l’attacco giallorosso.

Ma se il primo è un acquisto determinante per le rotazioni giallorosse, l’acquisto del centrocampista ex Porto è quello che Mourinho stava cercando da inizio estate. Difatti è arrivato a Roma un profilo internazionale non più giovanissimo, ma dall’esperienza nelle coppe europee(ha segnato il gol decisivo nell’eliminazione della Juventus nella passata edizione di Champions League). Sergio Oliveira garantisce quella qualità nella prima impostazione e nella rifinitura, nel fare il passaggio di qualità, anche di prima, che alla Roma mancava, in quanto sia Veretout che Cristante hanno nel loro DNA calcistico caratteristiche completamente diverse e non solo, finalmente il francese potrà tornare nel suo ruolo di incursore e di recupera palloni con il quale si è meritato la convocazione nella nazionale francese di Deschamps. Un centrocampista che ne sblocca due in poche parole. Il contributo del metronomo classe 92 è già arrivato in termini di rrealizzazioni e assistenze. In due partite dal suo arrivo sono già 2 I gol contro Empoli e Cagliari e un assist, sempre nella trasferta toscana. Ultimo particolare, ma non di poco conto: è uno specialista dei calci piazzati, un’arma in più per rigori e punizioni dove la Roma ha avuto non pochi problemi nei momenti topici della stagione(andata e ritorno con la Juventus). Una menzione và fatta alla campagna cessioni che ha visto l’uscita importante a livello di stipendio di Federico Fazio, oltre che ai prestiti di Villar e Calafiori e in ultimo la fine del prestito della Borjita Borja Mayoral, che insieme al centrocampista e amico spagnolo, si sono accasati a Madrid sponda Getafe.

Ovviamente il lavoro per dare a Mourinho una squadra competitiva per i massimi obiettivi stagionali è ancora lungo e porterà con se diverse campagne acquisti. Mancano due centrali di difesa, di cui uno titolare, per garantire al tecnico portoghese maggiori possibilità di scelta in un ruolo molto delicato per il quale ci vogliono garanzie, che al momento nessun centrale della Roma può offrire per diversi motivi(psicologici, fisici, tecnici). La Roma però, avendo aggiunto alla rosa giocatori di livello, deve avere l’ambizione di guardare a chi è davanti a lei in classifica e non guardarsi alle spalle.

L’obiettivo deve essere la qualificazione europea almeno in Europa League, portando di fatto un upgrade al precedente piazzamento in Serie A 2020/2021. In Conference invece le squadre presenti possono impensierire fino ad un certo punto una squadra che sta cercando di trovare la migliore condizione psico-fisica e tattica, dove Tammy Abraham viene finalmente servito con più continuità e le realizzazioni aumentate ad inizio anno ne sono la prova. La squadra capitolina ha un ottimo potenziale anche per la Coppa Italia, ma l’ostacolo Inter potrebbe essere troppo impegnativo per i giallorossi, ma in caso di qualificazione avrebbero un fattore psicologico a favore di non poco conto, andando ad eliminare i primi classificati in Serie A. Intanto il campionato